Владимир Крамник подал в суд на FIDE

Четырнадцатый чемпион мира планирует получить от FIDE финансовую компенсацию, но детали иска не раскрывает. Ранее Крамник обещал судиться с федерацией из-за слов о смерти американского гроссмейстера Народицкого

Владимир Крамник (Фото: Sebastian Reuter / Getty Images for World Chess)

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил «Спорт-Экспресс», что 30 декабря в Лозанне (Швейцария) было возбуждено дело против Международной шахматной федерации (FIDE).

«По состоянию на сегодняшний день, я инициировал формальное судебное разбирательство против FIDE в соответствии с законодательством Швейцарии в суде г. Лозанна, где расположена штаб-квартира организации», — сказал Крамник.

Шахматист добавил, что по нормам швейцарского процессуального права, в первую очередь должно быть проведено обязательное предварительное производство. Он планирует получить финансовую компенсацию от FIDE, точная сумма будет определена его юридической командой перед подачей основного иска.

Российский гроссмейстер также направил в FIDE запрос с требованием сохранить всю документацию. «Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против FIDE, с тем чтобы они не были изменены или удалены», — отметил он.

Крамник не уточнил детали иска. Но ранее шахматист сообщал, что намерен судиться с федерацией из-за слов о смерти американского гроссмейстера Дэниэля Народицкого.

Летом 2024 года Крамник обвинял Народицкого в читерстве. Несмотря на то что американский гроссмейстер признал отдельные случаи использования компьютера, он отверг обвинения в нечестной игре и отметил, что подобная критика негативно влияет на его ментальное здоровье. 19 октября Народицкий умер в возрасте 29 лет. Информация о причине его смерти не публиковалась.

После смерти Народицкого Крамник получил множество негативных сообщений. Он заявил, что был единственным, кто «кричал» о проблемах американца и обвинил окружение шахматиста в его смерти. Более 15 тыс. человек подписали петицию с требованием дисквалифицировать российского гроссмейстера и лишить его званий.

Ранее FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике и дисциплине организации (EDC). Она содержит претензии к действиям и заявлениям шахматиста за последние два года. В них FIDE усмотрела признаки нарушений, связанных с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.