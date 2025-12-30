 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,54 x 4,4 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,38 x 5 2 7,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,45 x 4,9 2 7,5 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8 x 3,95 2 1,48 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 6 x 3,5 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Владимир Крамник подал в суд на FIDE

Четырнадцатый чемпион мира планирует получить от FIDE финансовую компенсацию, но детали иска не раскрывает. Ранее Крамник обещал судиться с федерацией из-за слов о смерти американского гроссмейстера Народицкого
Владимир Крамник
Владимир Крамник (Фото: Sebastian Reuter / Getty Images for World Chess)

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил «Спорт-Экспресс», что 30 декабря в Лозанне (Швейцария) было возбуждено дело против Международной шахматной федерации (FIDE).

«По состоянию на сегодняшний день, я инициировал формальное судебное разбирательство против FIDE в соответствии с законодательством Швейцарии в суде г. Лозанна, где расположена штаб-квартира организации», — сказал Крамник.

Шахматист добавил, что по нормам швейцарского процессуального права, в первую очередь должно быть проведено обязательное предварительное производство. Он планирует получить финансовую компенсацию от FIDE, точная сумма будет определена его юридической командой перед подачей основного иска.

Российский гроссмейстер также направил в FIDE запрос с требованием сохранить всю документацию. «Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против FIDE, с тем чтобы они не были изменены или удалены», — отметил он.

Крамник не уточнил детали иска. Но ранее шахматист сообщал, что намерен судиться с федерацией из-за слов о смерти американского гроссмейстера Дэниэля Народицкого.

Летом 2024 года Крамник обвинял Народицкого в читерстве. Несмотря на то что американский гроссмейстер признал отдельные случаи использования компьютера, он отверг обвинения в нечестной игре и отметил, что подобная критика негативно влияет на его ментальное здоровье. 19 октября Народицкий умер в возрасте 29 лет. Информация о причине его смерти не публиковалась.

После смерти Народицкого Крамник получил множество негативных сообщений. Он заявил, что был единственным, кто «кричал» о проблемах американца и обвинил окружение шахматиста в его смерти. Более 15 тыс. человек подписали петицию с требованием дисквалифицировать российского гроссмейстера и лишить его званий.

Ранее FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике и дисциплине организации (EDC). Она содержит претензии к действиям и заявлениям шахматиста за последние два года. В них FIDE усмотрела признаки нарушений, связанных с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.

Рената Утяева
Международная шахматная федерация (FIDE) Владимир Крамник шахматы
