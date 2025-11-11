 Перейти к основному контенту

Спорт⁠,


FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике

Комиссия рассмотрит заявления 14-го чемпиона мира в адрес скончавшегося американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого и чеха Давида Навары, которых Крамник обвинял в читерстве
Владимир Крамник
Владимир Крамник (Фото: Antony Jones / Getty Images for World Chess)

Международная шахматная федерация (FIDE) подала жалобу в комиссию по этике и дисциплине организации (EDC) на 14-го чемпиона мира Владимира Крамника из-за его заявлений в отношении скончавшегося американского гроссмейстера Дэниела Народицкого и чеха Давида Навары. Об этом сообщается на сайте FIDE.

«Подача жалобы вызвана обеспокоенностью шахматного сообщества неоднократными публичными обвинениями Крамника в адрес Народицкого и Навары, она последовала после рассмотрения дела правлением FIDE», — говорится в сообщении.

В жалобе описывается поведение Крамника на протяжении последних двух лет, а также приводятся несколько публичных заявлений и материалов, которые FIDE считает имеющими отношение к потенциальным нарушениям, связанным с преследованием и оскорблением человеческого достоинства. В жалобе также содержатся показания и информация, предоставленные Наварой и людьми, близкими к Народицкому, отметили в FIDE.

Крамник ранее обвинял Народицкого и Навару в читерстве.

Народицкий скончался 19 октября, ему было 29 лет. Причины смерти неизвестны. Крамник после смерти гроссмейстера получил множество негативных сообщений от пользователей соцсетей, более 15 тыс. человек подписали петицию с требованием его дисквалифицировать и лишить званий. В ответ на обвинения и угрозы Крамник заявил о намерении обратиться в суд.

После смерти Народицкого Крамник говорил, что был единственным, кто «кричал» относительно проблем Народицкого, требующих внимания окружающих. Также он обвинил окружение американца в его смерти.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Владимир Крамник

