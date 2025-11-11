FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике
Международная шахматная федерация (FIDE) подала жалобу в комиссию по этике и дисциплине организации (EDC) на 14-го чемпиона мира Владимира Крамника из-за его заявлений в отношении скончавшегося американского гроссмейстера Дэниела Народицкого и чеха Давида Навары. Об этом сообщается на сайте FIDE.
«Подача жалобы вызвана обеспокоенностью шахматного сообщества неоднократными публичными обвинениями Крамника в адрес Народицкого и Навары, она последовала после рассмотрения дела правлением FIDE», — говорится в сообщении.
В жалобе описывается поведение Крамника на протяжении последних двух лет, а также приводятся несколько публичных заявлений и материалов, которые FIDE считает имеющими отношение к потенциальным нарушениям, связанным с преследованием и оскорблением человеческого достоинства. В жалобе также содержатся показания и информация, предоставленные Наварой и людьми, близкими к Народицкому, отметили в FIDE.
Крамник ранее обвинял Народицкого и Навару в читерстве.
Народицкий скончался 19 октября, ему было 29 лет. Причины смерти неизвестны. Крамник после смерти гроссмейстера получил множество негативных сообщений от пользователей соцсетей, более 15 тыс. человек подписали петицию с требованием его дисквалифицировать и лишить званий. В ответ на обвинения и угрозы Крамник заявил о намерении обратиться в суд.
После смерти Народицкого Крамник говорил, что был единственным, кто «кричал» относительно проблем Народицкого, требующих внимания окружающих. Также он обвинил окружение американца в его смерти.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине
Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву
ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT
В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg
В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT