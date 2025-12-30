 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

СБР не смог покрыть нехватку букмекерских отчислений за счет спонсоров

Сергей Колесников считает, что в бюджете Союза биатлонистов России образовался «большой разрыв». Но закрыть его спонсоры не могут, говорит он
Фото: Технониколь
Фото: Технониколь

Спонсоры Союза биатлонистов России (СБР) компании «Технониколь» и «Альфа-Банк» не смогут «покрыть разрыв» в финансировании организации, возникший в этом году. Об этом «РБК Спорт» заявил управляющий партнер компании «Технониколь» Сергей Колесников.

В середине 2025 года изменилась система распределения целевых отчислений от букмекеров между федерациями. Ранее те напрямую получали отчисления через Единый регулятор азартных игр. Сумма зависела от объема ставок на конкретный вид спорта — федерации получали долю с разницы ставки/выигрыши и проценты с выручки.

Однако сейчас ситуация изменилась. Теперь федерации напрямую получают только долю со ставок, что составляет всего 15% от общей суммы отчислений. Остальные же на конкурсной основе будет перераспределять созданный для этого Российский спортивный фонд. В связи с этим в ряде федераций финансирование со стороны целевых отчислений сократилось в несколько раз.

«Я подписывал контракт с СБР еще в начале прошлого года, то есть до этих событий. Мы за последние месяцы никаких корректив не вносили. То есть на наш контракт вот эти события с фондом никак не повлияли. После того как фонд «заморозил» у себя деньги, мы не меняли контракт: не увеличили, не уменьшали. Но в любом случае мы, спонсоры, этот разрыв никак не покроем. Уверен, что там деньги очень серьезные», — сказал Колесников.

Кириленко рассказал о сокращении контрактов с букмекерами из-за налогов
Спорт
Андрей Кириленко

Он добавил, что до изменений в системе распределения отчислений от букмекеров финансирование СБР было увеличено в полтора раза.

«В начале года Виктор Майгуров (глава СБР. — РБК) был доволен тем, что мы увеличили контракт в полтора раза — в совокупности это создавало вполне приличный бюджет. Но он не ожидал, что деньги букмекеров вместо федерации ведут в фонд. И, естественно, в бюджете образовался большой разрыв».

В конце сентября Майгуров заявил, что сокращение финансирования СБР от букмекеров было очень чувствительным. «Есть разница — 80 млн руб. или 43 тыс. руб.?» — отметил он.

«Естественно, это влияет и на выплаты призовых. Мне кажется, это также влияет на возможность СБР вести юридическую работу с МОК, вести юридическую борьбу — на это же тоже нужны деньги, — отметил Колесников. — Очевидно, что это сильно подкосило возможности, в том числе, защищать юридические интересы биатлонистов в России. Точно не скажу, но я так думаю, поскольку не видел юристов, которые работали бы бесплатно. Такие случаи — исключения».

С какими проблемами столкнулся российский биатлон из-за изоляции
Спорт
Фото:Технониколь

На вопрос, есть ли в планах у компании увеличить финансирование СБР, Колесников отметил: «Если все поймут, что можно вот так решать вопрос, то любой бизнес разорится».

«Мы же платим не потому, что хотим или не хотим, а мы смотрим, какие у нас возможности. Я думаю, что вы же тоже обращаете внимание в семейном бюджете, сколько вы можете потратить в месяц. Мы также живем. Песчинка в море России», — сказал Колесников.

53-летний Колесников — управляющий партнер корпорации «Технониколь». Forbes оценивает состояние Колесникова в $2,4 млрд, журнал поместил его на 57 место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2025 году.

