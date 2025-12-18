 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Кириленко рассказал о сокращении контрактов с букмекерами из-за налогов

Кириленко рассказал о сокращении контрактов с букмекерами из-за новых налогов
Глава РФБ отметил, что восполнить потери в бюджете из-за изменений в системе отчислений букмекеров будет невозможно, поскольку «суммы поддержки действительно были существенные»
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Российской федерации баскетбола (РФБ) придется отказаться от некоторых проектов из-за изменений в системе отчислений от букмекеров и увеличения налогового бремени на букмекерский бизнес. Об этом глава РФБ Андрей Кириленко рассказал «РБК Спорту».

«Доля отчислений и спонсорских контрактов в РФБ — примерно 70%. Это были и отчисления, и два наших контракта — с «Фонбет» и Winline. Сумма внушительная! Мы очень благодарны партнерам, многое удалось сделать для развития баскетбола благодаря их помощи и отчислениям», — отметил Кириленко.

В Союзе конькобежцев назвали букмекеров главным источником финансирования
Спорт
Николай Гуляев

Но в третьем квартале, по словам Кириленко, целевые отчисления сократились в 40 раз из-за изменения системы. К тому же букмекеры сокращают спонсорские контракты из-за введения новых налогов.

«Мы уже разговаривали с нашими партнерами. Мы абсолютно понимаем их ситуацию, принимаем ее. На сегодняшний день никто из наших спонсоров не отказался от дальнейшего сотрудничества с РФБ, но так или иначе мы ищем совместные компромиссы. К сожалению, их придется находить. Это будет касаться и суммы контрактов, и сроков», — добавил он.

Глава РФБ отметил, что организация находится в переговорном процессе с партнерами. Кириленко выразил благодарность спонсорам и добавил, что пока не может говорить о конкретных результатах переговоров, «но вектор понятен».

Кириленко отметил, что восполнить потери в бюджете из-за изменений в системе отчислений букмекеров и сокращения контрактов с букмекерами за счет других каналов финансирования будет невозможно, поскольку «суммы поддержки действительно были существенные».

«Сейчас начал работу Российский спортивный фонд, мы собираем документы, будем подаваться, когда будет результат, сможем оценить. Пока говорить преждевременно. Если говорить о поступлениях от новых спонсоров, то сейчас идет активное обсуждение о возвращении пивных компаний в спорт. Это может, по моему мнению, исправить ситуацию, привлечь дополнительные деньги в спорт», — заключил он.

В результате РФБ придется отказаться от ряда программ из-за сокращения потоков финансирования.

«Как я уже говорил ранее, наше стремительное развитие последних лет, все наши проекты, от «тихого! баскетбола» до «Минибаскета», инфраструктурные проекты, гранты регионам и многое другое — это результаты от отчислений, от спонсорских контрактов. Сейчас мы как раз занимаемся версткой нового бюджета. Сокращение коснется каждого проекта. Но и придется полностью отказаться от некоторых. Это очень неприятно, это больно, но это сделать необходимо. Сейчас мы живем в новых реалиях. Но, уверен, мы справимся», — заключил Кириленко.

В середине 2025 года изменилась система распределения целевых отчислений от букмекеров между федерациями. Ранее те напрямую получали отчисления через Единый регулятор азартных игр. Сумма зависела от объема ставок на конкретный вид спорта — федерации получали долю с разницы ставки/выигрыши и проценты с выручки.

Однако теперь федерации напрямую получают только долю со ставок, что составляет всего 15% от общей суммы отчислений. Остальные же на конкурсной основе будет перераспределять созданный для этого Российский спортивный фонд. В результате, по данным «РБК Спорта», в ряде федераций финансирование со стороны целевых отчислений сократилось в третьем квартале на 50–70%.

Изначально Минфин предложил ввести для букмекеров два новых налога: 5% с каждой ставки и 25% налога на прибыль. Перед вторым чтением, которое состоялось в ноябре, в законопроект была внесена поправка — налог со ставок был заменен на налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами.

Как объяснил замминистра финансов Алексей Сазанов, уровень налогообложения решили скорректировать, чтобы оно не привело к сокращению рынка и урезанию букмекерских выплат на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. При этом, по подсчетам Минфина, ожидаемые дополнительные доходы в федеральный бюджет от налогов с букмекеров в 2026 году превысят 60 млрд руб.

Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. Ставки, сделанные игроками, не облагаются налогом. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается с выигрышей по ставке.

Действующие налоги на игорный бизнес (конечные суммы устанавливают регионы):

  • за один пункт приема ставок букмекерской конторы — от 10 тыс. до 14 тыс. руб.;
  • за один процессинговый центр букмекерской конторы ставка может устанавливаться в размере 50–250 тыс. руб.;
  • за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы — от 9,5 млн до 10 млн руб.

В 2024 году крупнейшие российские букмекеры значительно увеличили свои доходы. Суммарная выручка десяти ведущих компаний выросла почти на 43% и составила 1,7 трлн руб. по сравнению с 1,2 трлн руб. годом ранее. По данным «Рейтинга букмекеров», общий объем легального букмекерского рынка России за 2024 год увеличился на 42,4% и достиг 4,7 трлн руб.

Авторы
Теги
Руслан Алиев, Альвина Цаканян
Баскетбол Российская федерация баскетбола (РФБ) букмекеры Андрей Кириленко

