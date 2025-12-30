С какими проблемами столкнулся российский биатлон из-за изоляции

Российский биатлон переживает не лучшие годы из-за международной изоляции. Число спонсоров сократилось, биатлон стал менее доступным для любителей, а результаты профессионалов падают. Подробности — в материале «РБК Спорт»

Фото: Технониколь

В Рязани 3 и 4 января состоится «Гонка чемпионов» — это российский аналог биатлонной «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене. Ее программа включает уникальную эстафету, где каждая команда состоит из двух лыжников и двух биатлонистов, которые поочередно сменяют друг друга на протяжении восьми этапов. Общий призовой фонд составляет ₽12 млн. Медалисты получат рекордные призовые, которые превышают выплаты победителей национальных турниров и даже Кубка мира. Накануне турнира «РБК Спорт» пообщался с Сергеем Колесниковым, управляющим партнером компании «Технониколь», которая является организатором соревнований и одним из спонсоров Союза биатлонистов России. Он рассказал о проблемах, с которым российский биатлон столкнулся в последние годы, и оценил перспективы на будущее.

Сергей Колесников (Фото: Технониколь)

Нехватка патронов и проблемы с экипировкой

«Патроны есть, но они стали безумно дорогими. Их цена выросла раза в четыре. Я же тоже занимаюсь биатлоном и тоже до сих пор участвую в любительских соревнованиях. И понятно, что тоже для себя покупаю патроны, — рассказал Колесников. — Дешевых, качественных патронов нет. Естественно, это ограничивает. Скорее всего, спортсмены поступают так же, как и я. На тренировках мы стреляем из дешевых, а на соревнования берем дорогие. Когда санкции отменят, я думаю, проблема решится».

Ведущие российские биатлонисты тоже жалуются на дефицит качественных патронов и говорят, что это негативно сказывается на их подготовке и результатах. Чемпион мира 2017 года Антон Бабиков после масс-старта на Кубке Международной лиги клубного биатлона 2024 года, где он допустил восемь промахов и занял 23-е место, заявил, что его промахи связаны с качеством патронов. Об этом говорил и двукратный призер Олимпиады Александр Логинов: «Дефицит есть. Если раньше могли перед сезоном отстреливать около 15–20 партий, то сейчас дай бог, если 3–4 партии находим». В октябре 2023 года глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отмечал, что отечественный производитель может изготовить только 300 тыс. патронов при запросе федерации в 1,5 млн, а импортные патроны сильно подорожали, их также очень сложно доставить в Россию.

По оценке Колесникова, годовые затраты на патроны для одного спортсмена увеличились на ₽200 тыс.

«Спортсмену нужно отстрелять от 8 до 10 тыс. патронов в год. Поэтому если патрон подорожал с 10 до 30 руб., можете себе представить: 20 руб. умножаем на 10 тыс. — получается дополнительно 200 тыс. руб. на спортсмена нужно тратить. Это либо спортсмен должен эти деньги достать, либо из федерации кто-то должен эти деньги заплатить. То есть это просто проблема, которая превращается в деньги». — сказал Колесников.

«Если учитывать, что кроме членов сборной существуют еще и кандидаты в нее, перворазрядники, спортсмены, которые должны только настреливать — их около тысячи. Умножаем на 200 тыс., получается, что по стране эта нагрузка выросла на 200 млн руб. Как видите, я в силу основной своей деятельности все перевожу в деньги. У меня способ мышления такой. Все решаемо, просто все стоит денег», — добавил он.

С 2022 года экипировщиком сборной России по биатлону является компания «ТС-Спорт». Тренер сборной России Юрий Каминский сообщал, что многие биатлонисты выражают недовольство экипировкой. «Насколько я знаю, ребята часто меняют комбинезоны, куртки холодные. По сравнению с тем, что у нас было раньше, эта хуже. Нам выдали, мы носим», — отмечал он.

Колесников также выразил мнение, что СБР следует поменять поставщика экипировки.

«Я лично покупал форму для спортсменов-любителей в Ульяновской области и просто школьников из села Матаки, где жили мои родители. Мы нашли российскую компанию, которая шьет комбинезоны из хороших импортных материалов. Также мы сейчас покупаем форму для себя, для учеников Ульяновской школы биатлона», — заключил он.

Колесников отметил, что спонсоры не принимают напрямую участие в решении проблем с экипировкой.

«Обычно спонсорский контракт подразумевает, сколько денег Союз биатлонистов России или другая федерация хочет получить и что она взамен может сделать. Дальше, соответственно, как они там тратят деньги и что планируют — решают внутри самостоятельно. Мы не участвуем в принятии решений и не общаемся с исполнительными органами. Просто об этих проблемах тоже узнаем буквально из прессы или из выступлений спортсменов. Уверен, что есть какая-то обратная связь от Александра Пака (исполнительный директор СБР. — РБК.), он отреагирует и какие-то коррективы внесут», — отметил он.

Сокращение финансирования от букмекеров

В середине 2025 года изменилась система распределения целевых отчислений от букмекеров между федерациями. Ранее те напрямую получали деньги через Единый регулятор азартных игр. Сумма зависела от объема ставок на конкретный вид спорта — федерации получали долю с разницы ставки/выигрыши и проценты с выручки. Однако сейчас ситуация изменилась. Теперь федерации напрямую получают только долю со ставок, что составляет всего 15% от общей суммы отчислений. Остальные деньги же на конкурсной основе будет перераспределять созданный для этого Российский спортивный фонд. В связи с этим в ряде федераций финансирование из целевых отчислений сократилось в несколько раз.

Колесников рассказал, что до изменений в системе распределения отчислений от букмекеров финансирование СБР было увеличено в полтора раза.

«В начале года Виктор Майгуров был доволен тем, что мы увеличили контракт в полтора раза — в совокупности это создавало вполне приличный бюджет. Но он не ожидал, что деньги букмекеров вместо федерации переведут в фонд. И, естественно, в бюджете образовался большой разрыв».

По его словам, «Технониколь» и «Альфа-Банк» (титульный спонсор СБР) «покрыть разрыв» в финансировании СБР не смогут.

«Я подписывал контракт с СБР еще в начале прошлого года, то есть до этих событий. Мы за последние месяцы никаких корректив не вносили. То есть на наш контракт, вот эти события с фондом никак не повлияли. После того как фонд «заморозил» у себя деньги, мы не меняли контракт: не увеличили, не уменьшали. Но в любом случае, мы, спонсоры, этот разрыв никак не покроем. Уверен, что там деньги очень серьезные», — добавил он.

В конце сентября Майгуров заявил о сокращении финансирования СБР от букмекеров почти в 2 тыс. раз. «Есть разница — 80 млн руб. или 43 тыс. руб.?» — отметил он.

По мнению Колесникова, эти изменения влияют на многие аспекты работы СБР, в том числе не самые очевидные.

«Естественно, это влияет и на выплаты призовых. Мне кажется, это также влияет на возможность СБР вести юридическую работу с МОК, вести юридическую борьбу — на это же тоже нужны деньги, — отметил он. — Очевидно, что это сильно подкосило возможности в том числе по защите юридических интересов биатлонистов в России. Точно не скажу, но я так думаю, поскольку не видел юристов, которые работали бы бесплатно. Такие случаи — исключения».

Колесников добавил, что букмекеры «свою ношу тянут»: «Они каждый год увеличивают отчисления. Только раньше они это делали напрямую, а теперь — в фонд. Деньги копятся, букмекеры это все реально платят, платят и платят, а получатели этих денег средства не видят».

На вопрос, есть ли в планах увеличить финансирование СБР, Колесников ответил: «Если все поймут, что можно вот так решать вопрос, то любой бизнес разорится».

«Мы же платим не потому, что хотим или не хотим. А мы смотрим, какие у нас возможности. Вы же тоже обращаете внимание в семейном бюджете, сколько вы можете потратить в месяц. Мы так же живем. Песчинка в море России», — подчеркнул Колесников.

Уход спонсоров и падение результатов

С 2022 года число спонсоров СБР заметно сократилось. От сотрудничества отказались не только иностранные компании, но и российские, такие как «Газпром».

Колесников выразил уверенность, что интерес к биатлону со стороны спонсоров вырастет после возвращения на международную арену: «Я думаю, что в ближайшие годы мы вернемся. После этого интерес зрителей и поддержка спонсоров биатлона снова вырастет. И начнется ренессанс биатлона в России».

Фото: Технониколь

Собеседник «РБК Спорт» отметил, что международная изоляция также привела к заметному снижению уровня конкуренции в российском биатлоне.

«Конечно же, как спортсмен и как наблюдатель вижу, что уровень конкуренции после отстранения снизился, и думаю, что уровень подготовки российских спортсменов тоже немножко упал относительно того, что мы знали. Если раньше мы бегали, условно говоря, в топ-20, то, наверное, сейчас мы выльемся в третью десятку, — сказал Колесников. — Конечно же, это мое предположение, но необходимы старты, необходимо участие в международных соревнованиях, чтобы быть в топ-6 лучших команд мира».

Готов ли возглавить СБР

Отвечая на вопрос, может ли он сам в будущем возглавить СБР, Колесников признался, что с ним уже вели «осторожные разговоры» на эту тему.

«Но я отказался, потому что участие в качестве президента любой федерации требует личного участия и личного времени, и погружения в работу федерации. У меня уже со временем тяжело, и если оно остается, я бы хотел его тратить на семью или на занятия биатлоном», — сказал Колесников.

Он отметил, что готов помогать СБР с финансированием, но не участвовать напрямую в работе федерации.

«Плюс любая организация — коммерческая или общественная — имеют очень много схожего в администрировании. Если честно, не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес. Поэтому нет. Я готов помогать СБР деньгами, готов организовывать «Гонку чемпионов», участвовать в проведении этапов Кубка России, если удастся, мира. Мне это нравится. Но участвовать в работе самой федерации, это уже немножко лишнее, здесь уже нет», — заключил он.