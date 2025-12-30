 Перейти к основному контенту
Эксклюзив

Миллиардер Колесников сообщил о предложении возглавить союз биатлонистов

Сергей Колесников заявил, что готов помогать Союзу биатлонистов России финансово, но участвовать в его работе — это «уже немножко лишнее»
Сергей Колесников
Сергей Колесников (Фото: Технониколь)

Управляющий партнер компании «Технониколь» (один из спонсоров Союза биатлонистов России — СБР) Сергей Колесников рассказал «РБК Спорт», что с ним вели «осторожные разговоры» о возможности возглавить это объединение.

«Со мной вели очень осторожные разговоры на эту тему. Но я отказался, потому что участие в качестве президента любой федерации требует личного участия и личного времени, и погружения в работу федерации. У меня уже со временем тяжело, и если оно остается, я бы хотел его тратить на семью или на занятия биатлоном», — сказал Колесников.

С какими проблемами столкнулся российский биатлон из-за изоляции
Спорт
Фото:Технониколь

Он отметил, что готов помогать СБР с финансированием, но не участвовать непосредственно в работе объединения.

«Плюс любая организация — коммерческая или общественная — имеют очень много схожего в администрировании. Если честно, не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес. Поэтому нет. Я готов помогать СБР деньгами, готов организовывать «Гонку чемпионов», участвовать в проведении этапов Кубка России, если удастся, мира. Мне это нравится. Но участвовать в работе самой федерации, это уже немножко лишнее, здесь уже нет», — заключил он.

Сейчас СБР возглавляет Виктор Майгуров. В 2008–2014 годах руководителем организации был другой крупный бизнесмен — Михаил Прохоров.

В Норвегии биатлонистам запретили тренироваться в гипоксических масках
Спорт
Сиверт Баккен

53-летний Колесников — управляющий партнер корпорации «Технониколь». Forbes оценивает его состояние в $2,4 млрд, журнал поместил его на 57-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2025 году.

Альвина Цаканян
Биатлон Международный союз биатлонистов (IBU) «ТехноНиколь»
