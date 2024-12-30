Ливо сделал второй хет-трик и принес «Салавату Юлаеву» победу над «Барысом»

Хоккеист «Салавата Юлаева» сделал второй хет-трик за три матча

Лидер Восточной конференции разгромил «Барыс» со счетом 6:0, у Джошуа Ливо снова три гола

Джошуа Ливо (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

Уфимский «Салават Юлаев» одержал разгромную победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Уфе завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Эта победа стала самой крупной для «Салавата Юлаева» над «Барысом» в КХЛ.

Хет-трик оформил канадский форвард Джошуа Ливо (1-я, 27-я и 40-я минуты), по шайбе забросили Нэйтан Тодд (12), Никита Зоркин (12) и Шелдон Рэмпал (50), который сделал две голевые передачи.

Вратарь хозяев Семен Вязовой сделал 17 сейвов.

Ливо признали лучшим форвардом КХЛ на прошедшей неделе — в матче с хабаровским «Амуром» 25 декабря он забросил три шайбы (5:4 после овертайма). Всего на счету 31-летнего канадца 26 голов и 15 передач в 35 матчах сезона.

У «Салавата Юлаева» первое место в Восточной конференции и четыре победы подряд. «Барыс» выиграл только один из 15 последних матчей и занимает 11-ю строчку.