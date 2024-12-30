Хоккеист «Салавата Юлаева» сделал второй хет-трик за три матча
Уфимский «Салават Юлаев» одержал разгромную победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Уфе завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Эта победа стала самой крупной для «Салавата Юлаева» над «Барысом» в КХЛ.
Хет-трик оформил канадский форвард Джошуа Ливо (1-я, 27-я и 40-я минуты), по шайбе забросили Нэйтан Тодд (12), Никита Зоркин (12) и Шелдон Рэмпал (50), который сделал две голевые передачи.
Вратарь хозяев Семен Вязовой сделал 17 сейвов.
Ливо признали лучшим форвардом КХЛ на прошедшей неделе — в матче с хабаровским «Амуром» 25 декабря он забросил три шайбы (5:4 после овертайма). Всего на счету 31-летнего канадца 26 голов и 15 передач в 35 матчах сезона.
У «Салавата Юлаева» первое место в Восточной конференции и четыре победы подряд. «Барыс» выиграл только один из 15 последних матчей и занимает 11-ю строчку.
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