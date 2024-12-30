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КХЛ назвала канадца лучшим форвардом недели за хет-трик и победный гол

КХЛ назвала канадца Ливо лучшим форвардом недели за хет-трик и победный гол
В число лучших игроков недели вошли форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, защитник минского «Динамо» Джордан Гросс, вратарь «Сибири» Денис Костин и 20-летний игрок «Лады» Магомед Шараканов
Джошуа Ливо (слева)
Джошуа Ливо (слева) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»)

Канадский форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, забросивший четыре шайбы в трех матчах, признан лучшим игроком своего амплуа на прошедшей неделе в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Все голы Ливо забил хабаровскому «Амуру», с которым уфимцы играли дважды: забросил победную шайбу 23 декабря (3:0) и оформил хет-трик 25 декабря (5:4 после овертайма).

Лучшим вратарем недели признали Дениса Костина из новосибирской «Сибири» — он выиграл все три матча, в том числе дважды отстоял на ноль.

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Среди защитников лауреатом стал американец Джордан Гросс из минского «Динамо», у которого два гола и три передачи в трех матчах.

Лучшим новичком стал 20-летний защитник тольяттинской «Лады» Магомед Шараканов, который записал на свой счет два гола в двух матчах.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК Динамо Минск ХК Лада
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