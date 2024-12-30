КХЛ назвала канадца лучшим форвардом недели за хет-трик и победный гол
Канадский форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, забросивший четыре шайбы в трех матчах, признан лучшим игроком своего амплуа на прошедшей неделе в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Все голы Ливо забил хабаровскому «Амуру», с которым уфимцы играли дважды: забросил победную шайбу 23 декабря (3:0) и оформил хет-трик 25 декабря (5:4 после овертайма).
Лучшим вратарем недели признали Дениса Костина из новосибирской «Сибири» — он выиграл все три матча, в том числе дважды отстоял на ноль.
Среди защитников лауреатом стал американец Джордан Гросс из минского «Динамо», у которого два гола и три передачи в трех матчах.
Лучшим новичком стал 20-летний защитник тольяттинской «Лады» Магомед Шараканов, который записал на свой счет два гола в двух матчах.
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