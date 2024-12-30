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«Металлург» вырвал победу у «Авангарда» в концовке матча

«Металлург» вырвал победу у «Авангарда» в концовке матча КХЛ
Матч в Омске завершился со счетом 1:2, победная шайба на счету Александра Петунина
Александр Петунин
Александр Петунин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru))

Магнитогорский «Металлург» победил в Омске «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

Единственный гол хозяев на счету Михаила Гуляева (26-я минута).

У гостей отличились Никита Михайлис (46) и Александр Петунин (58).

Вратарь магнитогорского клуба Александр Смолин отразил 36 из 37 бросков.

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Фото:телеграм-канал ХК «Авангард»

«Металлург» второй раз за восемь дней обыграл «Авангард» (23 декабря матч закончился со счетом 2:1 в овертайме) и продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей.

«Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Авангард» — седьмое.

В другом матче «Куньлунь» прервал 14-матчевую серию поражений от «Торпедо», обыграв нижегородцев в гостях со счетом 4:3 (после овертайма).

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Авангард
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