«Металлург» вырвал победу у «Авангарда» в концовке матча
Магнитогорский «Металлург» победил в Омске «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).
Единственный гол хозяев на счету Михаила Гуляева (26-я минута).
У гостей отличились Никита Михайлис (46) и Александр Петунин (58).
Вратарь магнитогорского клуба Александр Смолин отразил 36 из 37 бросков.
«Металлург» второй раз за восемь дней обыграл «Авангард» (23 декабря матч закончился со счетом 2:1 в овертайме) и продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей.
«Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Авангард» — седьмое.
В другом матче «Куньлунь» прервал 14-матчевую серию поражений от «Торпедо», обыграв нижегородцев в гостях со счетом 4:3 (после овертайма).
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