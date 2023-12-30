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Спорт ,  
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Российский шахматист объяснил договорную ничью на ЧМ по блицу

Россиянин Дубов связал с плохим судейством свою договорную ничью на ЧМ по блицу
Даниил Дубов заявил, что прошедший игровой день стал худшим за все время его выступлений на чемпионатах мира в плане работы судей. «Такая партия с Непомнящим никогда бы не состоялась без этой чепухи», — отметил гроссмейстер
Даниил Дубов
Даниил Дубов (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, который был наказан за договорную ничью на чемпионате мира по блицу, раскритиковал организаторов и судей турнира. Он сделал соответствующий пост в своем Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ян Непомнящий и Дубов завершили свою партию 11-го раунда вничью всего через 12 ходов. Причем шахматисты ходили только конями, и партия завершилась таким образом, что все фигуры были на стартовых позициях. Главный судья турнира в своем решение заявил, что результат партии был заранее запланирован, им обоим было присуждено по нулю очков вместо 0,5. Апелляция также была отклонена.

«Безусловно, такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей. С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации. И на дебют партии с Яном это, очевидно, повлияло», — написал Дубов.

Непомнящего и Дубова наказали за «странную» партию на ЧМ по блицу
Спорт
Ян Непомнящий

Россиянин отметил, что игрокам пришлось ждать больше часа после шестого раунда. Американский шахматист Эндрю Хонг жаловался, что проиграл китайцу Юй Янъи из-за поломки часов, рассмотрение апелляции заняло длительное время.

«Непрофессиональным игрокам отмечу, что лишний час ожидания во время блиц-турнира — это действительно абсурд. Что можно обсуждать в течение часа? Продолжить игру нет возможности, перезапускать ее так же абсурдно. Это не единственный пример плохой (по крайней мере, на мой взгляд) работы судей, но весьма примечательный. И такая партия с Непомнящим никогда бы не состоялась без этой чепухи ранее в тот же день», — добавил Дубов.

Непомнящий в соцсети Х лишь написал: «0,5 очка Гриффиндору».

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До своего наказания Непомнящий и Дубов были в числе восьми лидеров после первого игрового дня турнира, набрав 8,5 очка в 12 раундах.

В субботу будут сыграны оставшиеся девять раундов чемпионата мира, который проходит в Самарканде.

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Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Даниил Дубов Международная шахматная федерация (FIDE) Ян Непомнящий

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Скидки до 10% у партнеров

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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