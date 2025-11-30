Ферстаппен сократил отставание от лидера в предпоследней гонке сезона F1
Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Катара, который прошел на автодроме в Лусаиле. Победитель чемпионата определится в заключительной гонке в Абу-Даби 7 декабря.
В тройку призеров в Катаре также вошли Оскар Пиастри (McLaren) и Карлос Сайнс-младший (Williams). Действующий лидер чемпионата Ландо Норрис (McLaren) стал четвертым, на последнем круге опередив Андреа Кими Антонелли (Mercedes).
В топ-10 также финишировали Джордж Расселл (Mercedes, шестой), Фернандо Алонсо (Aston Martin, седьмой), Шарль Леклер (Ferrari, восьмой), Лиам Лоусон (Racing Bulls, девятый) и Юки Цунода (Red Bull, десятый).
Перед последней гонкой в зачете пилотов лидирует Норрис (408 очков), у Ферстаппена — 396, у Пиастри — 392.
Победителем Кубка конструкторов досрочно стала команда McLaren.
