Камила Валиева окончательно проиграла судебную тяжбу о допинге

Защита Валиевой обращалась в суд из-за того, что WADA скрыло исследование, выводы которого могли помочь фигуристке в CAS. В суде решили, что научный эксперимент не доказал невиновность фигуристки

Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Дисквалификация Валиевой за допинг закончится в декабре.

В марте адвокаты фигуристки обратились в суд, утверждая, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло аргументы, которые могли значительно повлиять на вердикт CAS. В сентябре 2024-го Associated Press писало, что результаты научного эксперимента швейцарца Марсьяля Сожи могли подтвердить версию фигуристки о попадании триметазидина в ее организм через немытую разделочную доску.

Суд установил, что значительная часть доводов Валиевой основывается на доказательствах, полученных после вынесения вердикта CAS, а документов из доклада Сожи защита не предоставила.

В суде отметили, что исследование Сожи может подтверждать как версию о загрязненном десерте, так и о намеренном употреблении триметазидина.

Федеральный суд Швейцарии — это единственная инстанция, которая могла отменить решение CAS. Арбитраж дисквалифицировал Валиеву в январе 2024-го на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, награды чемпионатов России, финала и этапов Гран-при России, а сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.