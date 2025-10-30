Камила Валиева окончательно проиграла судебную тяжбу о допинге
Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Дисквалификация Валиевой за допинг закончится в декабре.
В марте адвокаты фигуристки обратились в суд, утверждая, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло аргументы, которые могли значительно повлиять на вердикт CAS. В сентябре 2024-го Associated Press писало, что результаты научного эксперимента швейцарца Марсьяля Сожи могли подтвердить версию фигуристки о попадании триметазидина в ее организм через немытую разделочную доску.
Суд установил, что значительная часть доводов Валиевой основывается на доказательствах, полученных после вынесения вердикта CAS, а документов из доклада Сожи защита не предоставила.
В суде отметили, что исследование Сожи может подтверждать как версию о загрязненном десерте, так и о намеренном употреблении триметазидина.
Федеральный суд Швейцарии — это единственная инстанция, которая могла отменить решение CAS. Арбитраж дисквалифицировал Валиеву в январе 2024-го на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.
Фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, награды чемпионатов России, финала и этапов Гран-при России, а сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту