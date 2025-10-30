Тренер «Вашингтона» отреагировал на снижение результативности Овечкина

Спенсер Карбери подчеркнул, что иногда игроки и команды переживают спады, во время которых шайбы не залетают в ворота

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери призвал не беспокоиться из-за невысокой результативности российского нападающего Александра Овечкина. Об этом он сказал в подкасте The Sports Junkies.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин забросил две шайбы за десять матчей — он повторил худший старт сезона в карьере. В сезоне 2024/25 за то же количество игр он забил шесть раз.

«Паниковать не о чем. Просто иногда бывают такие периоды, когда шайбы не залетают в ворота. Нужно просто через это пройти и продолжать занимать выгодные позиции, создавать моменты. При этом, если продолжать делать все правильно, шайбы полетят», — цитирует Карбери RMNB.

По мнению тренера, высокая результативность Овечкина не была постоянной до недавнего времени. Он объяснил, что в начале сезона шайбы не залетали у него, как и у большинства игроков команды.

Карбери подчеркнул, что нынешняя ситуация отличается от прошлогодней: тогда казалось, что у Овечкина все складывалось идеально, а процент реализованных бросков был на пике, в то время как сейчас, за десять игр, ситуация немного изменилась.

Лишь в трех сезонах (2008/09, 2012/13 и 2023/24) Овечкин не смог отметиться тремя или более голами в первых десяти играх регулярного чемпионата.

В свои 40 лет Овечкин проводит 21-й сезон в НХЛ. Сезон 2025/26 также является 17-м для него в качестве капитана «Вашингтона». Текущий контракт россиянина с клубом истекает по окончании этого сезона.

В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Сейчас на счету Овечкина уже 899 шайб в лиге.