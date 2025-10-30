 Перейти к основному контенту
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Является ли старт нового сезона НХЛ худшим в карьере Овечкина

Старт нового сезона НХЛ стал одним из худших в карьере Овечкина
Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Александр Овечкин забросил лишь две шайбы в стартовых десяти матчах НХЛ. Является ли старт нового сезона худшим в карьере капитана «Вашингтон Кэпиталз» — в материале «РБК Спорта»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подошел к концу октября 2025 года с одним из худших показателей в карьере. Он забросил лишь две шайбы в стартовых десяти матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как Овечкин провел старт сезона

Капитан «Вашингтона» провел неплохой октябрь для 40-летнего игрока. Но для Овечкина показатели средние — две шайбы и семь очков в десяти играх. К примеру, в сезоне 2021/22 он завершил этот отрезок с 18 очками (десять голов и восемь передач).

Овечкин ранее лишь трижды в карьере (в сезонах 2008/09, 2012/13 и 2023/24) не мог забросить три шайбы в первых десяти матчах регулярного чемпионата.

В начале сезона 2025/26 у Овечкина уже была безголевая серия, которую он прервал в пятой игре.

Текущий сезон для 40-летнего Овечкина — 21-й в карьере в НХЛ, а также 17-й в качестве капитана «Вашингтона». В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Кроме того, в нынешнем сезоне Овечкин может первым в истории лиги забросить 900 шайб в регулярном чемпионате. На данный момент на счету россиянина 899 голов в «регулярке».

