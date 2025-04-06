Как Овечкин шел к одному из величайших рекордов НХЛ

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Как россиянин шел к одному из величайших рекордов в истории хоккея — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки на драфте НХЛ 2006 года (Фото: Getty Images)

Как клубы НХЛ охотились за Овечкиным

Александр Овечкин в свитере "Динамо" во время приезда на драфт НХЛ сделал первую подачу перед бейсбольным матчем США - Канада (Фото: Scott Halleran / Getty Images)

Клубы НХЛ начали охотиться за Александром Овечкиным задолго до драфта 2024 года, на котором его выбрали.

Годом ранее «Флорида Пантерз» хотела втихаря взять Овечкина. Динамовскому форварду на тот момент не было и 18, поэтому он не мог участвовать в драфте. Если бы россиянин родился всего на два дня раньше, то его допустили бы до драфта.

«Флорида» хотела воспользоваться тем, что разница в возрасте Овечкина и других участников невелика, и до последнего пыталась забрать россиянина с драфта с этой аргументацией, но НХЛ в ответ пригрозила лишить команду права выбора.

«Флорида» ради этого трюка обменяла право первого выбора «Питтсбургу», а следом в девяти раундах пыталась забрать юного россиянина. В один из моментов организаторы драфта отключили микрофон представителям «Флориды», чтобы те не смогли назвать фамилию Овечкина.

Летом 2004 года Овечкин стал вторым россиянином в истории, выбранным под первым номером на драфте (после Ильи Ковальчука). Этот результат стал знаковым для России. Единственный раз в истории двух россиян выбрали под первым и вторым номерами. Вторым с драфта ушел Евгений Малкин.

Александр Овечкин и Евгений Малкин на бейсболе перед драфтом (Фото: Scott Halleran / Getty Images)

Примечательно, что через три года между двумя игроками возникнет конфликт.

Все началось из-за драки Овечкина с агентом Малкина Геннадием Ушаковым летом 2007 года в одном из ночных клубов Москвы. По данным СМИ, Овечкин не понравилось, что Малкин взял с собой в их компанию человека «не из хоккея». Агент Малкина ответил нелицеприятным высказыванием в адрес форварда «Вашингтона», после чего началась потасовка. В результате драки агент получил повреждение челюсти.

В январе 2008 года состоялся первый конфликт двух хоккеистов на льду. В матче регулярного чемпионата Овечкин на полной скорости пытался въехать в Малкина, последний увернулся. После между игроками не раз вспыхивали потасовки на льду.

Игроков примирил российский хоккеист Илья Ковальчук в 2009 году, после чего Овечкин и Малкин во время Матча звезд НХЛ демонстративно пожали друг другу руки.

Почему Овечкин не должен был оказаться в «Вашингтоне»

Фото: NHL

«Вашингтон» был далеко не самым явным кандидатом на восходящую суперзвезду.

Фаворитом был «Питтсбург», которые имел наилучшие шансы в лотерее драфта, как главный аутсайдер лиги.

Примечательно, что в конце сезона-2004 ради Овечкина команды внизу таблицы начали играть в поддавки. В итоге в этом больше всех преуспел «Питтсбург», который набрал на одно очко меньше «Вашингтона» и «Чикаго».

В лотерее драфта наилучшие шансы имеет худшая команда лиги. Чем выше клуб в турнирной таблице, тем меньше шансов победить в лотерее за право выбора первым на драфте. «Вашингтон» при равном количестве очков с «Чикаго» опередил клуб из Иллинойса за счет большего числа побед. В итоге столичная команда шла третьей в списке фаворитов на Овечкина, но именно она выиграла право первого выбора.

Фото: NHL

Если бы «Питтсбург» выиграл лотерею, то мир увидел суперсвязку двух первых номеров Александр Овечкин (2004) — Сидни Кросби (2005), поскольку сезон-2004/05 был пропущен из-за локаута. А так мир увидел противостояние Овечкина и Кросби, которое повысило интерес к лиге. По словам Овечкина, это противостояние спасло лигу, которая в 2006 году была не в лучшем состоянии.

Впрочем, дебют Овечкина в НХЛ мог затянуться еще на год, если бы не скандал с «Динамо». В клубе не выполнили контрактные обязательства и не предоставили хоккеисту квартиру, а следом отказались поднять юному игроку зарплату. По словам тренера «Динамо» Владимира Крикунова, Овечкин планировал остаться в «Динамо» еще на сезон, но в клубе не было денег на улучшенный контракт.

В результате Овечкин согласился на переход в «Авангард» при условии отъезда в НХЛ в случае завершения локаута. «Динамо» повторило предложение, хотя у клуба не было денег. Крикунов спустя 15 лет признался, что «бело-голубые» сблефовали. У «Динамо» не было денег на повторение предложения, но клуб повторил предложение, чтобы потянуть время до завершения локаута и Овечкин все же уехал бы в НХЛ.

Александр Овечкин на тренировке омского "Авангарда" (Фото: ХК "Авангард")

В итоге так и произошло. По регламенту чемпионата России, права на игрока оставались у прежнего клуба в случае повторения условий предложения. «Авангард» подал протест, отмечая, что «Динамо» не выполнило контрактные обязательства перед игроком, поэтому не имеет права повторять. Началось долгое разбирательство, до окончания которого Овечкин уехал в НХЛ.

Как Овечкин побил рекорд уже дебютной игре НХЛ

Фото: Mitchell Layton / Getty Images)

Если в «Динамо» Овечкин играл под 32-м номером, то в «Вашингтоне» выбрал 8-й — под этим номером играла его мама Татьяна в составе сборной СССР по баскетболу на победной Олимпиаде.

6 октября 2005 года Овечкин дебютировал в НХЛ в домашнем матче против «Коламбус Блю Джекетс». Несмотря на звездный статус новичка, все внимание североамериканской общественности было приковано к матчу в Нью-Джерси, где дебютировал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Та игра не оправдала ожидания экспертов. Канадский талант отметился только передачей.

Овечкин же с первых секунд начал восхищать болельщиков.

«Вашингтон» провел небольшое шоу перед первым игрой. После появления российского новичка и объявления «Левый край — номер 8, Алекс Овечкин» зрители устроили овацию.

Овечкин вышел в стартовой тройке с российским форвардом Дайнюсом Зубрусом и капитаном Джеффом Хэлперном. Главный тренер столичной команды Глен Хэнлон доверил дебютанту 17 минут 36 секунд и выпускал его даже в меньшинстве. Больше в тот вечер в команде отыграли только Зубрус и Хэлперн.

Россиянин уже в первой смене показал отсутствие стеснения: спустя 30 секунд после выхода не лед припечатал к борту Радослава Сухы. Да так, что словак при столкновении с бортом сломал систему крепления защитного стекла, из-за чего матч был прерван на 10 минут.

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Овечкину потребовалось 27 минут и 21 секунду для дебютного гола. Сделал это прямым броском в одно касание из центра зоны соперника. Спустя несколько лет бросок в касание со средней дистанции станет фирменным стилем россиянина.

А спустя четыре минуты воспитанник «Динамо» оформил дубль — в большинстве поразил пустой угол ворот с близкого расстояния. Он стал первым игроком в истории клуба, забросившим больше одной шайбы в дебютной игре.

Когда Овечкин забил первый гол из «своего офиса»

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Спустя несколько лет после дебюта зону левого круга вбрасывания стали называть «офисом Овечкина», поскольку львиную долю голов россиянин забросил броском из этой зоны. На данный момент более 40% всех голов он забросил из зоны левого круга вбрасывания, большинство из них — броском в одно касание.

Однако Овечкин не сразу освоил левый круг вбрасывания. Хэнлон впервые поставил его в большинстве в левый круг 6 ноября 2005 года в матче с «Торонто Мэйплз Лифз».

«До этой встречи он никогда не играл у левого круга при большинстве, — рассказал Хэнлон. — Он пытался быть везде, в его игре было много суеты».

Хэнлон отмечал: «хотел попробовать Ови» у левого круга. «Я думал, что это было бы действительно хорошее место для него», — добавил он.

Овечкин отличился в большинстве броском из левого круга в первом же матче.

До этой игры россиянин забросил всего две шайбы из восьми в большинстве, с матча против «Торонто» — 19 из 43. При этом 22 шайбы забросил броском из офиса, из которых 13 — фирменным броском в касание (7 — в равных составах, 6 — в большинстве).

Как Овечкин забил «лучший гол» в истории НХЛ

Овечкин зарекомендовал себя в качестве суперзвезды уже в первом сезоне. В декабре дважды набрал по четыре очка за игру. А 13 января оформил первый в карьере покер.

Но самое памятное событие произошло спустя три дня. Овечкин 16 января 2006 года забронировал себе место в хайлайтах НХЛ на долгие годы.

На глазах у Уэйна Гретцки, который был главным тренером «Финикс Койотис», он забросил одну из самых памятных шайб в истории НХЛ.

Овечкин сумел поразить ворота с острога угла в лежа на спине после прохода практически через всю площадку.

Этот гол неизменно входит в разнообразные рейтинги самых красивых шайб в истории НХЛ. В частности, был включен в список лучших моментов в истории турнира, который был подготовлен лигой к своему столетию.

Даже спустя почти 20 лет этот гол признается большинством экспертов лучшим в истории. Многие североамериканские СМИ именуют эту шайбу «The Goal», отмечая значимость.

Какие рекорды Овечкин побил на старте сезона

Овечкин 10 февраля 2006 года побил снайперский рекорд новичков НХЛ среди россиян, который 14 лет принадлежал Павлу Буре (34). При этом до конца «регулярки» осталось сыграть еще треть матчей.

Овечкин к тому моменту провел менее 60 игр, тогда как Буре в дебютном сезоне — 65.

После олимпийской паузы Овечкин побил и бомбардирский рекорд среди российских дебютантов, который принадлежал Сергею Макарову (86 очков).

Россиянин уже в первом сезоне достиг гроссмейстерских отметок в 100 очков и 50 шайб. Он стал седьмым игроком в истории с 100 очками и четвертым 50 голами в дебютном сезоне.

Овечкин завершил сезон в топ-3 лучших снайперов и бомбардиров регулярного чемпионатов, после чего был признан лучшим новичком сезона. Он получил «Колдер Трофи» третьим из россиян после Буре и вратаря Евгения Набокова.

Фото: NHL

Во главе с Хэнлоном «Вашингнтон» не добился серьезных успехов. Команда была вечным аутсайдером. Но за 1,5 года под руководством Хэнлона Овечкин заявил себе как о суперзвезде, превзойдя даже самые оптимистичные ожидания.

Хэнлон отмечал, что Овечкин был не по годам взрослым хоккеистом, адекватно относился к критике и предложениям что-то поменять в игре.

«Очень сложно обрисовать картину, но по какой-то причине это не было похоже на то, что вы имеете дело с хоккеистом-юниором. В нем было что-то такое, что делало его готовым к игре в НХЛ», — рассказал NHL.com Хэнлон, отметив, что является единственным, кто видел со скамейки запасных дебютные голы Овечкина и Гретцки. Кстати, рекордный гол Гретцки забил именно в ворота Хэнлона.

Лучший сезон в карьере

Фото: NHL

После дебютного сезона Овечкина «Вашингтон» взял еще одну восходящую звезду с драфта — шведа Никласа Бекстрема. Именно швед стал главным ассистентом в карьере Овечкина. Он сделал 279 голевых передач на российского нападающего.

Всего Овечкин забил более 650 голов, играя вместе с Бекстремом. Однако эта связка не сразу начала демонстрировать феноменальную результативность.

Сезон 2007/2008 стал лучшим в карьере Овечкина — он стал лучшим снайпером сезона и получил «Морис Ришар Трофи». Забив 65 шайб, установил рекорд для левых форвардов (ранее принадлежал Робитайлу, 63). Ну и набрав 112 очков, стал первым русским выигравшим «Арт Росс Трофи» («лучший бомбардир регулярки»).

В ХХI веке Овечкин стал вторым, кто за один сезон становился лучшим снайпером и бомбардиром (первым был Джером Игинла в сезоне 2001/2002). После него это удалось лишь капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (2022/23).

Фото: "Вашингтон Кэпиталз"

Так же по итогам того сезон он был признан самым ценным игроком чемпионата («Харт Трофи») и лауреатом «Тед Линдсей Эворд», приза самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.

Фото: Getty Images

Овечкин первым в истории взял четыре самых престижных индивидуальных награды по итогам одного регулярного сезона. Только Макдэвиду удалось повторить это (2022/23).

Вслед за личными наградами Овечкин стал почетным жителем Вашингтона, получив от мэра Анриана Фенти символические ключи от города. Такое решение было принято в связи с тем, что лишь во второй раз в истории ведущих спортивных лиг Северной Америки MVP стал игрок команды из Вашингтона. Первым в 1983 году стал Джон Тейсманн (американский футбол).

Фото: "Вашингтон Кэпиталз"

Как Овечкин подписал крупнейший контракт в истории без агента

В середине сезона-2007/08 Овечкин подписал с «Вашингтоном» контракт на рекордную сумму — $121 млн на 13 лет. Впервые в истории игрок НХЛ подписал контракт на девятизначную сумму. И это произошло без агента, от услуг которого в НХЛ российский форвард отказался.

За карьеру Овечкин сэкономит порядка $8 млн из-за отказа от агента в НХЛ, которые получают 5% комиссионных от контракта.

«Я рискую, — сказал владелец клуба Тед Леонсис после подписания контрата. Он отметил, что Овечкин является краеугольным камнем плана по становлению клуба - постоянного участника плей-офф. «Если вы собираетесь сделать долгосрочные инвестиции, с кем еще вы это сделаете? Это снимает все вопросы о том, насколько мы преданы идее стать чемпионами, насколько мы преданы сохранению команды».

«Держу пари, что деньги на него не повлияют», — добавил Леонсис. — Он будет играть каждую смену так, будто это седьмая игра финала Кубка Стэнли, и именно за это мы его и полюбили».

Овечкин и владелец "Вашингтона" Тед Леонсис (Фото: NHL)

Инвестиции в итоге оправдали себя. После подписания контракта «Кэпиталз» выходили в плей-офф примерно столько же раз сколько за всю историю до Овечкина. «Вашингтон» превратился из беспросветнго аутсайдера в фаворита своего дивизиона. Лишь дважды после подписания рекордного соглашения клуб оставался за бортом Кубка Стэнли. При этом трижды стал победителем регулярного чемпионата, тогда как до прихода россиянина — ни разу.

Овечкин является рекордсменом по заработку за карьеру в НХЛ. На данный заработал порядка $150 млн. Следующий сезон станет для него последним по контракту. Он должен заработать более $9 млн.

Но в реальности Овечкин зарабатывает заметно меньше многих североамериканских звезд из-за налогов, которые достигают 50%.

«Овечкин уже не тот»

Сезон-2008/09 начался с разговоров, что «Овечкин сдулся», соперники научились читать лидера «Вашингтона». Этим выводы были сделаны после худшего старта в карьере. Он до сих пор таковым остается — 2 гола в 11 играх. Все голы он забил в одной игре. Меньше за первый месяц он не забивал. Этот антирекорд россиянин повторил в октябре 2023 года.

За этот отрезок он набрал всего пять очков. Меньше он наберет только в урезанном сезоне-2012/13.

Многие эксперты объясняли спад подписанием рекордного контракта. Но вскоре Овечкин заставил замолчать критиков.

Фото: Getty Images

11 ноября он наконец-то прервал безголевую серию, которая на тот момент достигла 9 игр, а в оставшихся 11 матчах ноября забросил 10 шайб, напомнив о себе как о лучшем снайпере лиги. Лишь в трех из этих игр он ушел без голов. В декабре он продолжил штамповать шайбы, записав на свой счет еще 12 голов.

В результате Овечкин во второй раз стал лучшим снайпером регулярки с 56 голами, обойдя финишировавшего вторым Зака Паризе на 11 шайб.

Также он стал вторым бомбардиром сезона, отстав от российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (113) на три очка. Именно Овечкин и Малкин были главным претендентами на «Харт Трофи», который в итоге вновь достался первому. Также капитан «Вашингтона» получил «Тед Линдсей Эворд».

Фото: Bruce Bennett / Getty Images for NHL

Овечкин продолжил зажигать в плей офф-2009 и показал лучший результат в карьере — 21 очко (11 шайб и 10 передач) в 14 играх. Во втором раунде его клуб обидно проиграл «Питтсбургу» Малкина и Сидни Кросби, который в итоге стал чемпионом.

Овечкин превзошел этот результат только в триумфальном плей-офф 2018 года, когда его команда наконец-то завоевала Кубок Стэнли и впервые выбила из розыгрыша «Питтсбург». При этом Овечкин не намного превзошел личный рекорд — 15 голов и 27 очков, проведя на 10 игр больше. Но это не помешало ему стать лучшим игроком плей-офф.

Затяжной кризис в карьере Овечкина

Овечкин, как любой игрок, не раз сталкивался с длительными кризисами. Сезон 2010/11 он завершил с 32 голами, тогда как в предыдущие неизменно достигал отметки в 46 шайб. Случилось это после провальной первой половины — 12 голов в 40 матчах. Но при этом показал неплохой бомбардирский результат и стал седьмым в лиге с 85 очками.

При этом в плей-офф российский форвард выступил относительно неплохо, показав средний для себя результат (5 голов и 5 передач). Но во втором раунде «Вашингтон» вчистую уступил «Тампе-Бэй» (0-4).

На этом сезон для Овечкина не завершился. Он поехал на чемпионат мира, где показал худший результат в составе сборной, не набрав очков в пяти играх чемпионата мира.

Фото: Abelimages / Getty Images

Этот сезон до сих считается худшим для Овечкина. Меньше голов в полноценном регулярном чемпионате он забил только в прошлом сезоне. Но стоит учитывать, что тогда шла перестройка в команде, которая неожиданно для многих заиграла во второй части сезона и сенсационно пробилась в плей-офф, будучи беспросветным аутсайдером.

Овечкин к февралю подошел с худшим результатом в карьере — 9 голов. Но за оставшуюся треть чемпионата забросил 22 шайбы, показав третий результат в лиге. И это в 38 лет.

Также не лучшим образом Овечкин провел сезон 2011/12 — 38 голов и 65 очков, тогда как в предыдущие сезоне неизменно набирал не меньше 85 очков.

Серия из «Морис Ришар Трофи»

Фото: Patrick McDermott / Getty Image

После двух подряд неудачных сезонов (2010-2012) в Овечкине вновь засомневались. Но россиянин заставил замолчать критиков, четыре раза подряд став лучшим снайпером лиги (2013-2016). И это при том, что к тому времени никто более двух раз не брал «Морис Ришар Трофи».

Примечательно, что в сезоне 2012/2013 Овечкина с привычного левого фланга перевели на правый. Поначалу это решение казалось ошибочным. На счету Овечкина было всего два гола в десяти играх. Но вскоре это решение себя оправдало.

Неудачи заставили Овечкина пересмотреть свою игру, благодаря чему он с осени 2012-го по весну 2017 года забросил 101 шайбу в большинстве. Соперники не были готовы к такому Овечкину и в спешном порядке начали перестраивать игру в меньшинстве.

«Его игра действительно изменилась в тот период, потому что соперники ставили рядом с ним игрока для нейтрализации. Однако вскоре они поняли, что это не работает», — рассказал The Athletic бывший тренер «Вашингтона» Тодд Рирден, отметив, что россиянин в тот период регулярно работал над расширением зоны броска, чтобы противостоять персональной опеке.

«До сезона-2021/13 он всегда был наверху левого круга вбрасывания, — добавил Рирден. — Но после он стал перемещаться то выше, то ниже и как бы расширяя зону броска. Думаю, что он сильно вырос за то время. Он адаптировался так, что мог бросить шайбу в одно касание уже с разных позиций, ловить шайбу на скорости 100 миль в час и бросать в касание с уникальной траекторией».

Всего Овечкин девять раз завоевывал «Морис Ришар Трофи», который вручается с 1999 года. Ровно столько же трофей брали все канадские игроки вместе взятые.

При этом в истории НХЛ больше семи раз (ранее это удалось только Бобби Халлу в период с 1960 по 1969 год) никто не становился лучшим снайпером сезона.

Овечкин после получения "Морис Ришар Трофи" с вместе с супругой и братом (Фото: NHL)

В пандемийном 2020 году Овечкин в последний раз завоевал «Морис Ришар Трофи», поделив звание лучшего снайпера с чешским нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.

Как Овечкин завоевал Кубок Стэнли

Фото: Getty Images

К 32 годам Овечкин завоевал практически все награды на клубном уровне. Не хватало только одного трофея — Кубка Стэнли. К тому моменту у Кросби, к примеру, было уже три главных трофея.

«Вашингтону» же каждый раз чего-то не хватало, хотя не раз столичный клуб начинал плей-офф в качестве главного фаворита. К примеру, в 2010-м, 2016-м и 2017 годах становился победителем регулярного чемпионата. Но в 2010-м столичная команда сенсационно уступила в первом раунде «Монреалю», а в 2016-м и 2017-м годах — во втором раунде «Питтсбургу».

К 2018 году за Овечкиным закрепилось неофициальное звание лучшего хоккеиста мира среди игроков, ни разу не завоевывавших Кубок Стэнли. Его сравнивали с Марселем Дионном, Майком Гартнером, Дэйлом Хаверчуком, Джеромом Игинлой, Джо Торнтоном и Павлом Буре, которые, несмотря на великолепную игру, так и не подняли серебряную чашу над головой. По мнению Уэйна Гретцки, Овечкин больше всех заслуживал Кубка Стэнли среди игроков, которым ранее не покорялась эта вершина.

Фото: Getty Images

В 2018-м «Вашингтон» вновь завершил «регулярку» в числе лидеров, но чуть не вылетел на старте похода за Кубком Стэнли. Команда начала плей-офф с двух домашних поражений в овертайме от «Коламбуса». Но в гостевой серии выправила положение и победила — 4-2.

Во втором раунде «Вашингтон» вновь встретился с «Питтсбургом», который никак не удавалось преодолеть в предыдущие годы. Первый матч сложился для столичного клуба драматично. В самом начале 3-го периода Александр Овечкин довел преимущество команды до двух шайб и набрал свое 100-е очко в матчах плей-офф. Однако «Питтсбург» менее чем за пять минут игрового времени забросил три шайбы подряд и в итоге выиграл стартовую игру.

Эксперты не исключали, что «Вашингтон» после такого удара не оправится. Однако до пятой игры команды шли вровень, после чего «Вашингтон» одержал две победы подряд, а с ними выиграл серию (4-2). Исход шестой игры решил гол Евгения Кузнецова с передачи Овечкина в овертайме.

Ключевым по факту стал третий матч, где шла равная игра. «Вашингтон» победил лишь благодаря голу Овечкина за 67 секунд до конца основного времени.

«Вашингтон» во второй раз в своей истории обыграл в плей-офф «Питтсбург Пингвинз» и впервые за 20 лет вышел в финал конференции.

Там «Кэпиталз» встретились с лучшей командой Восточной конференции «Тампа-Бэй». Серия шла как на качелях. После двух стартовых побед «Вашингтон» проиграл три игры подряд, оказавшись в шаге от вылета.

Однако последующие две игры остались за «Вашингтоном» (3:0, 4:0). В решающем седьмом матче счет открыл Овечкин — случилось это спустя 1 минуту и 2 секунды после стартового вбрасывания. Этот гол позволил команде начать играть на удержание и ждать своего момента.

Финал с «Вегасом» стал самой легкой серией для «Вашингтона». После поражения в стартовом матче Овечкин с партнерами одержали победы в последующих четыре играх.

Овечкин завершил плей-офф в качестве лучшего снайпера (15 голов) и второго бомбардира (27 очков), уступив лидерство Евгению Кузнецову.

В результате Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи». Никому в истории не удавалось собрать пять ведущих индивидуальных наград в НХЛ.

При этом Овечкин стал четвертым в истории, кто не менее трех раз брал «Харт Трофи» и взял «Конн Смайт Трофи».

Овечкин с "Конн Смайт Трофи" (Фото: Global Look Press)

Чемпионскую команду построил генменеджер Брайан Маклеллан. Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, как в 2014-м решил назначить Маклеллана на этот пост.



«Он пришел на ту первую встречу и сказал мне: «Я знаю, что я не фаворит, но вот что, по моему мнению, нам следует сделать». Он говорил о том, как нам повезло, что у нас есть Алекс Овечкин, и как нам нужно строить команду вокруг Алекса, и как нам нужны крепкие защитники — и это был первый шаг, который он сделал. Я на днях смотрел пятую игру финала, и, черт возьми, эти парни всё решили», — приводит слова Леонсиса Monumental Sports Network.

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

В 2018-м после завоевания Кубка Стэнли Овечкин получил престижную награду ESPY в номинации «Лучший спортсмен года». Он до сих пор остается единственным россиянином в числе лауреатов в этой номинации.

Как россиянин провел сезоны после завоевания Кубка Стэнли

Фото: Patrick Smith / Getty Images

После Кубка Стэнли россиянин начал штамповать рекорды. Стал рекордсменом по многим параметрами, включая число сезонов с 30 и 40 голами.

В сокращенном вдвое из-за пандемии сезоне 2020/21 Овечкин впервые забил менее 30 шайб за регулярку — 24. Россиянин из-за травм и дисквалификаций в связи с нарушением ковид-протокола провел всего 45 игр, ряд из которых завершил досрочно. Это худший показатель по числу матчей за сезон.

Овечкин вместе с семьей после подписания последнего контракта в НХЛ (Фото: Соцсети Александра Овечкина)

В 2021 году он подписал с клубом пятилетний контракт на $47,5 млн. И через год уже ни у кого не возникало сомнений в необходимости Овечкина для «Вашингтона»

В сезоне-2021/22 Овечкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, которому удалось забить 50 шайб в течение регулярного сезона. При этом он повторил рекорд по числу сезонов с 50 голами — девять.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Всего Овечкин побил более 30 рекордов НХЛ. По этому показателю с ним может сравниться только Гретцки.

На успехе Овечкина сказался и тот факт, что он прошел карьеру практически без травм, что является редкостью в НХЛ. За 20 сезонов Овечкин пропустил всего 35 игр из-за проблем со здоровьем, большинство из которых пришлось на сезоны 2020/21 и 2024/25.

В марте Овечкин сообщил, что не планирует продлевать истекающее летом 2026 года соглашение с «Вашингтоном» и намерен вернуться в московское «Динамо».