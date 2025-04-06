Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал новым рекордсменом лиги

Александр Овечкин (Фото: Hannah Foslien / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Овечкин отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин. Счет в матче стал 2:1 в пользу «Айлендерс».

На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.

Ранее Овечкину не удавалось забить Сорокину.

На матче присутствовали жена и дети Овечкина, а также мать хоккеиста — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

Игру прервали для чествования российского хоккеиста.

Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.