Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Овечкин отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин. Счет в матче стал 2:1 в пользу «Айлендерс».
На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.
Ранее Овечкину не удавалось забить Сорокину.
На матче присутствовали жена и дети Овечкина, а также мать хоккеиста — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.
Игру прервали для чествования российского хоккеиста.
Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.
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