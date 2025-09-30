АТР назвала ошибкой предупреждение судьи получившему травму Медведеву

Российский теннисист, который страдал от судорог, в третьем сете полуфинального матча с Лернером Тьеном в Пекине получил предупреждение от судьи на вышке за «недостаточные усилия»

Даниил Медведев (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Судья на вышке Адель Нур допустил ошибку, дав предупреждение российскому теннисисту Даниилу Медведеву в третьем сете полуфинального матча на турнире ATP в Пекине. Об этом Tha Athletic сообщили в Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Медведев уступил американцу Лернеру Тьену, отказавшись от продолжения борьбы при счете 7:5, 5:7, 0:4. В начале третьего сета россиянин, который уже плохо двигался из-за судорог, получил предупреждение от судьи за «недостаточные усилия». После этого Медведев вызвал на корт супервайзера и некоторое время спорил с арбитром, в том числе воскликнул: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»

«Рассмотрев инцидент во время полуфинального матча Даниила Медведева в Пекине, судейский комитет ATP установил, что нарушение было зафиксировано ошибочно. После матча Медведев и его команда были уведомлены об этом, и штраф налагаться не будет», — заявили в ATP.

Сам Медведев после матча назвал странным решение судьи на вышке, отметив, что в третьем сете он «не мог ходить» и «прикладывал свои лучшие усилия» на корте.

19-летний Тьен в финале турнира в Пекине сыграет с итальянцем Янником Синнером, первой ракеткой мира.