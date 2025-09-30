 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 2,23 x 3,8 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 20 x 10 2 1,09 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,2 x 3,85 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,64 x 4,05 2 5,2 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 3,2 x 3,55 2 2,2 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Фонбет Кубок России Пари НН Спартак 1 6,6 x 4,3 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Копенгаген 1 2,7 x 3,5 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Манчестер Сити 1 6 x 4,7 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона ПСЖ 1 1,82 x 4,3 2 3,7 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев рассказал, почему ругался с судьей в полуфинале в Пекине

Медведев о споре с судьей в Пекине: «Не мог ходить и прикладывал лучшие усилия»
Российский теннисист, который страдал от судорог, в третьем сете матча с Лернером Тьеном получил предупреждение от судьи на вышке за «недостаточные усилия». По словам Медведева, он не мог ходить и прикладывал свои лучшие усилия
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев считает странным решение судьи на вышке, который вынес ему предупреждение в третьем сете полуфинального матча на турнире ATP в Пекине. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Медведев уступил американцу Лернеру Тьену, отказавшись от продолжения борьбы при счете 7:5, 5:7, 0:4. В начале третьего сета россиянин, который уже плохо двигался из-за судорог, получил предупреждение от судьи за «недостаточные усилия». После этого Медведев вызвал на корт супервайзера и некоторое время спорил с арбитром, в том числе воскликнул: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»

«Странное решение. Потому что хотя бы если говорить про правила, то, если переводить дословно, оно звучит как «правило лучшего усилия». То есть ты должен прикладывать свое лучшее усилие. <...> Я прикладывал максимально лучшее. Я не мог ходить, поэтому мне было тяжело сдвигаться с места. Тогда поменяйте название правила», — цитирует Медведева Sports.ru.

Во втором сете Медведев при счете 5:3 не подал на матч. «Это скорее психологическое. Так бывает сейчас, такой период был непростой, но шаг за шагом все становится лучше. Сегодня до конца мозги не позволили доиграть, и потом пошли судороги, поэтому бывает, ничего. В следующий раз, надеюсь, такого не будет», — добавил Медведев.

На вопрос, как он себя сейчас чувствует, Медведев ответил: «Средне, но лучше, чем было на корте. Хотя ходить могу. Но в раздевалке первые пять минут после матча тяжело было. Сейчас сойдет».

Медведев, бывшая первая ракетка мира, неудачно выступает весь сезон, а последний титул на турнире ATP он брал больше двух лет назад — в мае 2023 года в Риме. Россиянин опустился уже на 18-ю строчку мирового рейтинга.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Медведев не подал на матч и снялся с полуфинала турнира ATP в Пекине
Спорт
Самые громкие поражения в карьере Даниила Медведева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
5 профессий будущего, к которым стоит присмотреться уже сейчас Стиль, 18:22
Россиянин Непомнящий опустился на 19-ю строчку в рейтинге FIDE Спорт, 18:21
Девелопмент про людей: как создается комфортная среда Недвижимость, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Россия и Индия провели очередные консультации по вопросам безопасности Политика, 18:10
Как изменился турпоток в России и что делать с дефицитом номерного фонда Недвижимость, 18:09
Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону в 2026-м Политика, 18:08
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В МИДе заявили, что план Трампа по Газе заслуживает поддержки Политика, 18:07
Власти обсудят налог на продавцов импортных вещей на маркетплейсахПодписка на РБК, 18:05
Трамп объяснил сложность в организации встречи Путина и Зеленского Политика, 18:05
Заммэра Ракова рассказала о планах масштабирования сервиса ЕМИАС Город, 18:00
Какой необычный сувенир привезти из Парижа: 26 идей от местных жителей Стиль, 18:00
Трамп загадал закончить конфликт на Украине и постучал по дереву Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59