Даниил Медведев рассказал, почему ругался с судьей в полуфинале в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев считает странным решение судьи на вышке, который вынес ему предупреждение в третьем сете полуфинального матча на турнире ATP в Пекине. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
Медведев уступил американцу Лернеру Тьену, отказавшись от продолжения борьбы при счете 7:5, 5:7, 0:4. В начале третьего сета россиянин, который уже плохо двигался из-за судорог, получил предупреждение от судьи за «недостаточные усилия». После этого Медведев вызвал на корт супервайзера и некоторое время спорил с арбитром, в том числе воскликнул: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
«Странное решение. Потому что хотя бы если говорить про правила, то, если переводить дословно, оно звучит как «правило лучшего усилия». То есть ты должен прикладывать свое лучшее усилие. <...> Я прикладывал максимально лучшее. Я не мог ходить, поэтому мне было тяжело сдвигаться с места. Тогда поменяйте название правила», — цитирует Медведева Sports.ru.
Во втором сете Медведев при счете 5:3 не подал на матч. «Это скорее психологическое. Так бывает сейчас, такой период был непростой, но шаг за шагом все становится лучше. Сегодня до конца мозги не позволили доиграть, и потом пошли судороги, поэтому бывает, ничего. В следующий раз, надеюсь, такого не будет», — добавил Медведев.
На вопрос, как он себя сейчас чувствует, Медведев ответил: «Средне, но лучше, чем было на корте. Хотя ходить могу. Но в раздевалке первые пять минут после матча тяжело было. Сейчас сойдет».
Медведев, бывшая первая ракетка мира, неудачно выступает весь сезон, а последний титул на турнире ATP он брал больше двух лет назад — в мае 2023 года в Риме. Россиянин опустился уже на 18-ю строчку мирового рейтинга.
