Дело Квинси Промеса⁠,
0

Суд не отпустил Квинси Промеса из-под стражи до рассмотрения апелляции

Сюжет
Дело Квинси Промеса
Бывший форвард «Спартака» был признан виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. Летом футболиста экстрадировали в Нидерланды из ОАЭ
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес останется под стражей в Нидерландах как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится самое большее через три месяца. Такое решение принял Апелляционный суд Амстердама, сообщает De Telegraaf.

Суд отклонил ходатайства об отмене или приостановлении его предварительного заключения.

В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. В настоящее время дело находится на стадии апелляции. Второе предварительное слушание состоялось 30 сентября (первое было в июле).

В прокуратуре заявили, что существует риск побега и общество было бы шокировано, если бы Промесу позволили ожидать апелляции на свободе. Суд согласился с этим доводом. Суд также принял во внимание, что Промес «уклонялся от судебного процесса» до своей экстрадиции из Дубая в июне этого года.

Сам Промес присутствовал на слушании, но воздержался от комментариев. Дата следующего предварительного слушания пока не объявлена.

Футболист находился в Дубае с февраля 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко
Футбол Квинси Промес Нидерланды суд
Квинси Промес фото
Квинси Промес
спортсмен, футболист
4 июня 1992 года
