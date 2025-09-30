Суд не отпустил Квинси Промеса из-под стражи до рассмотрения апелляции
Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес останется под стражей в Нидерландах как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится самое большее через три месяца. Такое решение принял Апелляционный суд Амстердама, сообщает De Telegraaf.
Суд отклонил ходатайства об отмене или приостановлении его предварительного заключения.
В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. В настоящее время дело находится на стадии апелляции. Второе предварительное слушание состоялось 30 сентября (первое было в июле).
В прокуратуре заявили, что существует риск побега и общество было бы шокировано, если бы Промесу позволили ожидать апелляции на свободе. Суд согласился с этим доводом. Суд также принял во внимание, что Промес «уклонялся от судебного процесса» до своей экстрадиции из Дубая в июне этого года.
Сам Промес присутствовал на слушании, но воздержался от комментариев. Дата следующего предварительного слушания пока не объявлена.
Футболист находился в Дубае с февраля 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов