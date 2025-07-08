Суд в Амстердаме продлил предварительное заключение Промеса до 2026 года
Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает De Telegraaf.
По мнению суда, риск побега Промеса в другую строчку по-прежнему очень велик.
Нынешнее слушание касалось только заключения футболиста. Основное слушание дела состоится в 2026 году, дата пока неизвестна.
Промес 20 июня был экстрадирован из ОАЭ, его поместили под стражу по прибытии в Нидерланды.
В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. Футболист был объявлен в международный розыск, его защита обжаловала оба решения в Апелляционном суде Амстердама.
Футболист находился в Дубае с февраля 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
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