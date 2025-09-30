CAS обязал ЦСКА выплатить тренеру €630 тыс.
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский ЦСКА выплатить тренеру Владимиру Федотову €630,7 тыс. за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщается на сайте CAS.
«Коллегия CAS установила, что досрочное расторжение трудового договора с Федотовым соответствовало условию, изложенному в одном из его пунктов. Коллегия также установила, что договор предоставлял право на досрочное расторжение при условии, что сторона, его инициировавшая, должна выплатить не менее 30% оставшегося вознаграждения», — говорится в решении CAS.
Таким образом, CAS постановил, что ЦСКА обязан выплатить тренеру компенсацию в размере 30% от €2,12 млн (€630,7 тыс. плюс проценты по ставке 0,0266% за каждый день).
Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В следующем сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место. Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня 2024 года.
В августе прошлого года Федотов обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за невыплаты компенсации. Палата в итоге отказала тренеру в претензиях к ЦСКА, и он решил обратиться в CAS.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов