 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 100 x 8 2 1,08 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Фонбет Кубок России Пари НН Спартак 1 6,6 x 4,3 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Копенгаген 1 2,7 x 3,5 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Манчестер Сити 1 6 x 4,8 2 1,47 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона ПСЖ 1 1,8 x 4,3 2 3,8 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта ПАОК 1 1,75 x 3,8 2 4,6 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Кристал Пэлас 1 5,2 x 4,1 2 1,62 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

CAS обязал ЦСКА выплатить тренеру €630 тыс.

CAS обязал футбольный ЦСКА выплатить уволенному тренеру Федотову €630 тысяч
Владимир Федотов получит компенсацию за досрочное расторжение контракта. Тренер покинул ЦСКА летом 2024 года
Владимир Федотов
Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский ЦСКА выплатить тренеру Владимиру Федотову €630,7 тыс. за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщается на сайте CAS.

«Коллегия CAS установила, что досрочное расторжение трудового договора с Федотовым соответствовало условию, изложенному в одном из его пунктов. Коллегия также установила, что договор предоставлял право на досрочное расторжение при условии, что сторона, его инициировавшая, должна выплатить не менее 30% оставшегося вознаграждения», — говорится в решении CAS.

Таким образом, CAS постановил, что ЦСКА обязан выплатить тренеру компенсацию в размере 30% от €2,12 млн (€630,7 тыс. плюс проценты по ставке 0,0266% за каждый день).

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В следующем сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место. Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня 2024 года.

В августе прошлого года Федотов обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за невыплаты компенсации. Палата в итоге отказала тренеру в претензиях к ЦСКА, и он решил обратиться в CAS.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА CAS Владимир Федотов
Материалы по теме
CAS зарегистрировал иск Федотова к ЦСКА
Спорт
Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Общество, 19:50
FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска Бизнес, 19:50
В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову Спорт, 19:50
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского Политика, 19:44
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX Бизнес, 19:43
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Политика, 19:42
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 19:36
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Акции «М.Видео» ускорили рост до 44% в ожидании возможной сделки с JD.com Инвестиции, 19:23
Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО Политика, 19:21
Tether спрогнозировали статус одной из крупнейших в мире компаний Крипто, 19:20
Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона» Спорт, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Суд в Москве заочно приговорил певицу Максакову к лишению свободы Общество, 19:07