CAS обязал ЦСКА выплатить тренеру €630 тыс.

Владимир Федотов получит компенсацию за досрочное расторжение контракта. Тренер покинул ЦСКА летом 2024 года

Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский ЦСКА выплатить тренеру Владимиру Федотову €630,7 тыс. за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщается на сайте CAS.

«Коллегия CAS установила, что досрочное расторжение трудового договора с Федотовым соответствовало условию, изложенному в одном из его пунктов. Коллегия также установила, что договор предоставлял право на досрочное расторжение при условии, что сторона, его инициировавшая, должна выплатить не менее 30% оставшегося вознаграждения», — говорится в решении CAS.

Таким образом, CAS постановил, что ЦСКА обязан выплатить тренеру компенсацию в размере 30% от €2,12 млн (€630,7 тыс. плюс проценты по ставке 0,0266% за каждый день).

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В следующем сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место. Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня 2024 года.

В августе прошлого года Федотов обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за невыплаты компенсации. Палата в итоге отказала тренеру в претензиях к ЦСКА, и он решил обратиться в CAS.