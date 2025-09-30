«Балтика» оспорила в ЭСК РФС два судейских решения в матче с ЦСКА

«Балтика» нашла две судейские ошибки в матче с ЦСКА

Калининградский клуб обратился в ЭСК РФС из-за решений не удалять Игоря Акинфеева на 42-й минуте и засчитать взятие ворот на 95-й

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Калининградская «Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по двум эпизодам матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Балтика» обратилась по неудалению Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и по засчитанному взятию ворот на 95‑й минуте», — рассказали в РФС.

Встреча прошла 28 сентября и завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. «Балтика» с 83-й минуты играла вдесятером из-за удаления Кевина Андраде. Победный гол на пятой компенсированной минуте забил Игорь Дивеев.

В конце первого тайма у Андраде и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева произошла стычка, оба игрока получили желтые карточки. В калининградском клубе считают, что вратаря нужно было удалять.

ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Балтики» из девяти матчей — рекордную для команд, вышедших в топ-дивизион чемпионата России. Армейцы возглавили турнирную таблицу РПЛ.