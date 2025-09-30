«Балтика» нашла две судейские ошибки в матче с ЦСКА
Калининградская «Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по двум эпизодам матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Балтика» обратилась по неудалению Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и по засчитанному взятию ворот на 95‑й минуте», — рассказали в РФС.
Встреча прошла 28 сентября и завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. «Балтика» с 83-й минуты играла вдесятером из-за удаления Кевина Андраде. Победный гол на пятой компенсированной минуте забил Игорь Дивеев.
В конце первого тайма у Андраде и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева произошла стычка, оба игрока получили желтые карточки. В калининградском клубе считают, что вратаря нужно было удалять.
ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Балтики» из девяти матчей — рекордную для команд, вышедших в топ-дивизион чемпионата России. Армейцы возглавили турнирную таблицу РПЛ.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов