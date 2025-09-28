 Перейти к основному контенту
Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 12,5 x 1,06 2 53 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,2 x 3 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,3 x 5,9 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,8 2 10,5 Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 1,97 x 3,75 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 23 x 9 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,1 x 3,9 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,58 x 4,15 2 5,6 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4,2 x 3,7 2 1,85 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

ЦСКА возглавил РПЛ, вырвав победу у «Балтики» на 95-й минуте

Гол на 95-й минуте принес ЦСКА победу над «Балтикой» и первое место в РПЛ
Матч в Москве завершился со счетом 1:0, гол забил Дивеев. «Балтика» с 83-й минуты играла вдесятером из-за удаления Андраде
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

ЦСКА победил калининградскую «Балтику» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0 и возглавил турнирную таблицу. Матч прошел в Москве.

С 83-й минуты гости играли вдесятером после удаления Кевина Андраде.

У ЦСКА на пятой компенсированной минуте отличился Игорь Дивеев.

Бразильский полузащитник Энрике Кармо в 18 лет и 323 дня стал самым молодым иностранцем в стартовом составе армейского клуба в РПЛ с августа 2007 года (после Джанера Эркина), отмечает Opta.

ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Балтики» из девяти матчей — рекордную для команд, вышедших в топ-дивизион чемпионата России.

У «Балтики» 17 очков и пятое место в турнирной таблице. У ЦСКА 21 очко — на одно больше, чем у «Локомотива» и «Краснодара».

В 11-м туре ЦСКА примет в московском дерби «Спартак» 5 октября, а «Балтика» в тот же день примет махачкалинское «Динамо».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Балтика ФК ЦСКА
