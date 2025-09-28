Гол на 95-й минуте принес ЦСКА победу над «Балтикой» и первое место в РПЛ

ЦСКА возглавил РПЛ, вырвав победу у «Балтики» на 95-й минуте

Матч в Москве завершился со счетом 1:0, гол забил Дивеев. «Балтика» с 83-й минуты играла вдесятером из-за удаления Андраде

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

ЦСКА победил калининградскую «Балтику» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0 и возглавил турнирную таблицу. Матч прошел в Москве.

С 83-й минуты гости играли вдесятером после удаления Кевина Андраде.

У ЦСКА на пятой компенсированной минуте отличился Игорь Дивеев.

Бразильский полузащитник Энрике Кармо в 18 лет и 323 дня стал самым молодым иностранцем в стартовом составе армейского клуба в РПЛ с августа 2007 года (после Джанера Эркина), отмечает Opta.

ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Балтики» из девяти матчей — рекордную для команд, вышедших в топ-дивизион чемпионата России.

У «Балтики» 17 очков и пятое место в турнирной таблице. У ЦСКА 21 очко — на одно больше, чем у «Локомотива» и «Краснодара».

В 11-м туре ЦСКА примет в московском дерби «Спартак» 5 октября, а «Балтика» в тот же день примет махачкалинское «Динамо».