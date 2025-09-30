 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Аутсайдер РПЛ решил не увольнять тренера после провального старта сезона

«Пари НН» не уволит Шпилевского после провального старта сезона в РПЛ
Руководство «Пари НН» продолжает доверять 37-летнему Алексею Шпилевскому, несмотря на восемь поражений в десяти турах РПЛ
Алексей Шпилевский
Алексей Шпилевский (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Алексей Шпилевский не будет уволен с поста главного тренера «Пари НН» после неудачного старта сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил Sport24 cпортивный директор нижегородского клуба Александр Удальцов.

«Пари НН» в десяти турах потерпел восемь поражений, команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

«У нас длительный контракт с ним. Мы его поддерживаем максимально. Мы понимали, что те изменения, которые мы хотели сделать, будут тяжелыми. Поэтому мы все так и закладывали. Тему с будущим Шпилевского мы не обсуждаем. Мы ему доверяем и поддерживаем», — сказал Удальцов.

37-летний белорус возглавил «Пари НН» в июне, подписав трехлетний контракт.

Ранее Шпилевский приводил кипрский «Арис» (за который играет Александр Кокорин) к победе в чемпионате и Суперкубке страны, становился чемпионом Казахстана с «Кайратом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Пари Нижний Новгород Алексей Шпилевский
