Аутсайдер РПЛ решил не увольнять тренера после провального старта сезона
Алексей Шпилевский не будет уволен с поста главного тренера «Пари НН» после неудачного старта сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил Sport24 cпортивный директор нижегородского клуба Александр Удальцов.
«Пари НН» в десяти турах потерпел восемь поражений, команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.
«У нас длительный контракт с ним. Мы его поддерживаем максимально. Мы понимали, что те изменения, которые мы хотели сделать, будут тяжелыми. Поэтому мы все так и закладывали. Тему с будущим Шпилевского мы не обсуждаем. Мы ему доверяем и поддерживаем», — сказал Удальцов.
37-летний белорус возглавил «Пари НН» в июне, подписав трехлетний контракт.
Ранее Шпилевский приводил кипрский «Арис» (за который играет Александр Кокорин) к победе в чемпионате и Суперкубке страны, становился чемпионом Казахстана с «Кайратом».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов