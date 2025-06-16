Сделавший Кокорина чемпионом Кипра тренер возглавил «Пари НН»
Белорус Алексей Шпилевский стал новым главным тренером «Пари НН», подписав контракт на три года, сообщила пресс-служба команды.
Ранее Шпилевский работал в кипрском «Арисе» (за который играет Александр Кокорин), привел его к победе в чемпионате и Суперкубке. Также он становился чемпионом Казахстана с «Кайратом».
Шпилевский сменил на посту Виктора Гончаренко.
«Пари НН» в прошлом сезоне занял 13-е место в РПЛ и в стыковых матчах уступил «Сочи». Однако исполком РФС решил оставить его в элите вместо «Химок», которые не получили лицензию.
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