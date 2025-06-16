Сделавший Кокорина чемпионом Кипра тренер возглавил «Пари НН»

Бывший тренер «Ариса» и «Кайрата» Шпилевский подписал трехлетний контракт с «Пари НН»

Алексей Шпилевский (Фото: Ian MacNicol / Getty Images)

Белорус Алексей Шпилевский стал новым главным тренером «Пари НН», подписав контракт на три года, сообщила пресс-служба команды.

Ранее Шпилевский работал в кипрском «Арисе» (за который играет Александр Кокорин), привел его к победе в чемпионате и Суперкубке. Также он становился чемпионом Казахстана с «Кайратом».

Шпилевский сменил на посту Виктора Гончаренко.

«Пари НН» в прошлом сезоне занял 13-е место в РПЛ и в стыковых матчах уступил «Сочи». Однако исполком РФС решил оставить его в элите вместо «Химок», которые не получили лицензию.