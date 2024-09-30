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ФИФА на полгода запретила Это'о посещать матчи любых сборных Камеруна

ФИФА на полгода запретила Это'о посещать матчи всех сборных Камеруна
Поводом для наказания главы федерации стал матч 1/8 финала молодежного ЧМ среди женщин, где Это'о оказывал давление на судей. В том матче камерунки проиграли бразильянкам в дополнительное время
Самюэль Это&#39;о
Самюэль Это'о (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Президент Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT), бывший футболист «Барселоны» Самюэль Это'о не сможет посещать матчи сборных своей страны в течение полугода, сообщается на сайте ФИФА.

Это'о наказали за оскорбительное и противоправное поведение, нарушающее принципы честной игры, во время матча 1/8 финала женского молодежного чемпионата мира с Бразилией, который прошел в Боготе (Колумбия) 11 сентября.

В том матче камерунки проиграли в дополнительное время со счетом 1:3.

В ФИФА не уточнили подробности инцидента. AFP пишет, что причиной санкций стало давление на судей со стороны Это'о, в частности камерунская делегация оспаривала пенальти на 35-й минуте, благодаря которому бразильянки сравняли счет.

«Запрет, наложенный на мистера Это'о, не позволяет ему посещать мужские и женские матчи с участием команд FECAFOOT всех категорий и возрастных групп», — говорится в релизе ФИФА.

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Фото:Harold Cunningham / Getty Images

Это'о возглавил FECAFOOT в декабре 2021 года и с тех пор не раз попадал в скандалы. В частности, его обвиняли в коррупции и договорных матчах, а в мае этого года ему пришлось извиняться перед главным тренером мужской сборной Марком Брисом за перепалку. Тренера в сборную в апреле назначил минспорт, не согласовав с федерацией, и Это'о называл это решение незаконным.

Бывший форвард «Барселоны», «Интера» и «Челси» Это'О в свое время играл в России — за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинскую команду он провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.

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Анна Сатдинова
Футбол Камерун Самюэль Это'о ФИФА
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