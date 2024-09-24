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One узнал об отказе ФИФА отстранять Израиль от международных соревнований

One: ФИФА не будет отстранять Израиль от международных соревнований
Соответствующий запрос в организацию направила Палестинская футбольная ассоциация, но получила отказ. Решение об отказе будет окончательно утверждено в начале октября на конференции ФИФА
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

ФИФА не будет отстранять сборные и клубы Израиля от международных соревнований. Об этом сообщает портал one.co.il.

Отмечается, что после обсуждения этого вопроса ФИФА не согласилась с требованием Палестинской футбольной ассоциации. Сформулированное решение об отказе будет окончательно утверждено на конференции ФИФА в начале октября.

Глава УЕФА не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю
Спорт
Александер Чеферин

Палестинская футбольная ассоциация в марте этого года просила ввести санкции в отношении Израиля из-за операции в секторе Газа. Кроме того, ранее в этом году 12 стран Ближнего Востока обратились к ФИФА с призывом отстранить все израильские команды.

ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. В УЕФА ранее неоднократно заявляли о планах сохранить отстранение россиян до конца военной операции на Украине.

В конце января глава УЕФА Александер Чеферин не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю. «Мир сходит с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», — сказал он. В августе генсек РФС Максим Митрофанов заявил «РИА Новости», что ожидает от ФИФА выработки единообразного подхода в вопросе санкций к России и Израилю.

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