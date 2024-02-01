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Самюэля Это'о обвинили в коррупции и договорных матчах

Athletic: главу камерунского футбола Это'о обвинили в договорняках и коррупции
Обвинения против Самюэля Это'о выдвинул бывший вице-президент федерации, который, по его словам, пытался добиться прозрачности в организации, но в итоге стал жертвой мести
Самюэль Это&#39;о
Самюэль Это'о (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Главу Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT), бывшего игрока «Барселоны», «Челси» и «Анжи» Самюэля Это'о обвинили в коррупции, договорных матчах и угрозах расправы, пишет The Athletic. ФИФА отказалась комментировать наличие расследования против него.

Это'о возглавил федерацию в декабре 2021 года.

В распоряжении издания оказались переписка в WhatsApp и по электронной почте, а также аудиозаписи, которые, по словам одного из бывших руководителей FECAFOOT, подтверждают обвинения в адрес бывшего футболиста и его окружения в злоупотреблении властью.

Бывший вице-президент федерации Генри Нджалла Куан-младший, который в 2022 году стал самым молодым членом исполкома FECAFOOT, в июле 2023-го обратился в комитет по этике ФИФА и в Африканскую конфедерацию (CAF). В ФИФА отказались подтверждать наличие разбирательства, а в CAF заявили, что расследование продолжается и они следуют презумпции невиновности.

Адвокаты и сам Это'о ранее называли все обвинения клеветой.

По мнению Куана-младшего, сына экс-гендиректора одного из крупнейших агропредприятий страны, Это'о мстил ему за попытку сделать работу федерации более прозрачной и, в частности, превратил матч принадлежащего ему клуба NQSA в «самый скандальный в истории человечества», лично отдавая распоряжения рефери.

Менеджер заявил, что Самюэль Это'О получал в «Анжи» 20 млн руб. в день
Спорт
Фото:Артем Коротаев / ТАСС

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В той игре NQSA получил пять красных карточек (в том числе две — тренерам) и четыре желтых, а в пользу их соперника «Кумба Сити» было назначено два сомнительных пенальти, один из которых рефери заставил пробить два раза.

Также Куан-младший утверждает, что Это'о угрожал ему через другого человека и что глава FECAFOOT помог клубу «Виктория Юнайтед», принадлежавшему человеку из его окружения, выйти в первый дивизион.

В июле прошлого года Куан-младший ушел в отставку, а NQSA отказалась от участия в соревнованиях Fecafoot. Fecafoot отстранила бывшего вице-президента на десять лет и оштрафовала, а также обвинила его в коррупции и попытках повлиять на судей.

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