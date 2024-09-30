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Эксклюзив

Колосков призвал не верить опросу ВЦИОМа о падении интереса к футболу

Колосков призвал не верить результатам опроса ВЦИОМ о падении интереса к футболу
Почетный президент РФС считает, что результаты опроса ВЦИОМа о падении интереса к футболу в России не отражают общего общественного мнения
Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосков (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил «РБК Спорт», что не стоит полностью верить результатам опроса ВЦИОМа о падении интереса к футболу в России.

Ранее в понедельник ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, в России за 19 лет стало больше равнодушных к футболу граждан (с 43 до 77%), а количество болельщиков снизилось с 19 до 4%.

«Любой опрос не отражает общего общественного мнения. Это выборка 1,5 тыс. совершенно случайных людей, может, в регионах, где вообще футболом не занимались. Здесь не стоит абсолютно верить этим цифрам. Было бы понятно, если бы ВЦИОМ сделал опрос по всем видам спорта, тогда корректно можно было бы сделать выводы, что, например, интерес вообще к спорту падает», — сказал Колосков.

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Он считает, что интерес к футболу мог упасть из-за отсутствия российских клубов на международных турнирах. «Многие смотрели международные матчи: Лигу чемпионов, Лигу Европы, отборочные игры. В этом была прелесть футбола. Сейчас смотреть игры, которые не представляют никакого интереса, людям неинтересно».

По мнению Колоскова, болельщики ходят на матчи клубов, которые показывают хорошую игру. «Можно и не смотреть на результаты ВЦИОМа. Матч «Химки» — «Оренбург» посетили около 1 тыс. человек, «Акрон» с «Факелом» около 1,3 тыс. человек. Здесь не нужен опрос. Тут очевидно по цифрам, что люди не ходят. Народ ходит на матчи команд, которые показывают хорошую игру и добиваются результата. И на команды, в составе которых есть высококлассные игроки. Когда они между собой играют, тогда интересно: «Локомотив» — «Спартак» — почти 20 тыс., «Краснодар» — «Зенит» — 34,5 тыс. Вот это объективная картина».

Для того, чтобы увеличить интерес к российскому футболу, спортсменам необходимо показывать яркие матчи. «Футболистам необходимо начать играть красиво, чтобы зрители приходили на матчи получить удовольствие от игры, от атмосферы, от мастерства футболистов. Когда унылая игра, подсечки, подножки, когда люди мешают друг другу играть, а не играют в футбол, — люди не будут ходить. Поэтому главное и единственный способ привлечь зрителей — хорошо играть в футбол», — заключил Колосков.

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Альвина Цаканян
Футбол Вячеслав Колосков ВЦИОМ опрос ВЦИОМ Российская премьер-лига (РПЛ) сборная России по футболу
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