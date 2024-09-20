Тарасова назвала избалованными российских футболистов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала «РБ Спорт» свое мнение о словах полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который назвал неинтересными нынешних соперников сборной России.
«Не особо есть дело до этого. Футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», — сказала Тарасова.
Лучший бомбардир нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков ранее в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее потренироваться с бразильцами «Зенита», чем играть за сборную с такими соперниками, как Вьетнам.
Команда Валерия Карпина сейчас проводит только товарищеские матчи из-за отстранения. Недавно она участвовала в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup. 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом в заключительном матче турнира, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.
Глушенков был в расширенном списке сборной на сентябрьские матчи, но пропустил их из-за перелома руки. В том же интервью он заявил, что «Боженька уберег» его от поездки во Вьетнам.
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