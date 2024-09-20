 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тарасова назвала избалованными российских футболистов

Тарасова назвала избалованными Глушенкова и других российских футболистов
Заслуженный тренер СССР отреагировала на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами в клубе, чем выступать за сборную России в матчах с Вьетнамом и Таиландом
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала «РБ Спорт» свое мнение о словах полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который назвал неинтересными нынешних соперников сборной России.

«Не особо есть дело до этого. Футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», — сказала Тарасова.

Лучший бомбардир нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков ранее в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее потренироваться с бразильцами «Зенита», чем играть за сборную с такими соперниками, как Вьетнам.

Глушенков заявил, что «Боженька уберег» от поездки во Вьетнам со сборной
Спорт
Максим Глушенков

Команда Валерия Карпина сейчас проводит только товарищеские матчи из-за отстранения. Недавно она участвовала в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup. 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом в заключительном матче турнира, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.

Глушенков был в расширенном списке сборной на сентябрьские матчи, но пропустил их из-за перелома руки. В том же интервью он заявил, что «Боженька уберег» его от поездки во Вьетнам.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Татьяна Тарасова Максим Глушенков сборная России по футболу
Материалы по теме
Семак исключил участие перенесшего операцию Глушенкова в ближайших матчах
Спорт
Карпин включил в сборную сломавшего руку Глушенкова и игрока из Дании
Спорт
Дубль Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Крылья Советов»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 17:42
Хинштейн сообщил об освобождении из СИЗО контрактника из МолдавииПолитика, 20:33
Путин назначил Медведева главой комиссии по набору контрактников в армиюПолитика, 20:21
ЦАХАЛ объявила о ликвидации командующего операциями «Хезболлы»Политика, 19:58
Сахар подорожал до пика за 7 месяцев на опасениях о поставках из БразилииИнвестиции, 19:56
В Ливане сообщили о гибели 12 человек при ударе Израиля по БейрутуПолитика, 19:53
Легенды ЦСКА обыграли легенд «Зенита» в матче памяти Павла СадыринаСпорт, 19:47
В Москве появятся новые участки с «турборазметкой». Как она работаетАвто, 19:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тарасова назвала избалованными российских футболистовСпорт, 19:39
Цены на золото превысили $2650 за унцию и обновили исторический максимумИнвестиции, 19:31
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. ИнфографикаПолитика, 19:30
Белый дом отверг неизбежность войны Израиля с «Хезболлой»Политика, 19:27
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»Политика, 19:24
Глава патриаршей комиссии поддержал запрет на теорию Дарвина в учебникахПолитика, 19:09
Лучший игрок НБА 2023 года подписал новый контракт на $192,9 млнСпорт, 19:09