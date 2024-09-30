ВЦИОМ: интерес к футболу в России упал за 19 лет почти в пять раз

Интерес к футболу в России упал за 19 лет почти в пять раз

Среди наиболее интересных для россиян футболистов — Дзюба и Акинфеев

Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

В России за 19 лет почти в пять раз сократилось количество постоянных футбольных болельщиков, показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В телефонном опросе участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Почти за два десятилетия доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз (2005 год — 19%, 2024 год — 4%). Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год — 43%, 2009 год — 45%, 2022 год — 63%).

Тех, кто следит за футболом время от времени, больше среди мужчин — 22 против 15% среди женщин.

Снизилось и число россиян, которые могут назвать действующего игрока национальной команды, интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств. В 2009 году на этот вопрос содержательно ответили 47%, а в 2024 году — только 17%, то есть почти в три раза меньше, уточнили во ВЦИОМе.

Только восемь футболистов набирают более 1% — это Артем Дзюба (6%), Игорь Акинфеев (3%), Андрей Аршавин и Александр Головин (по 2%), Лев Яшин, братья Алексей и Антон Миранчуки и Матвей Сафонов (по 1%). При этом Аршавин завершил карьеру, а Яшин умер в 1990 году.