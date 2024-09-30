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Татьяна Тарасова заявила, что в России футбола «просто нет»

Тарасова — об опросе ВЦИОМа: в России футбола просто нет
Согласно ВЦИОМу, количество футбольных болельщиков в России снизилось до 4%, а число равнодушных к этому спорту выросло до 77%. Татьяна Тарасова заявила, что ничего удивительного в цифрах нет, потому что нет нормального футбола
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя опрос ВЦИОМа о падении интереса к футболу в России, заявила Metaratings, что в этом нет ничего удивительного и сама она этот вид спорта не любит.

Ранее в понедельник ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, в России за 19 лет стало больше равнодушных к футболу граждан (с 43 до 77%), а количество болельщиков снизилось с 19 до 4%.

«Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМа нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет», — сказала Тарасова.

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Несмотря на отсутствие интереса к виду спорта, Тарасова регулярно комментирует футбольные новости. В частности, после решения УЕФА не возвращать российских юниоров, она говорила, что в этой организации «работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые».

Лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова, заявившего, что лучше тренироваться в «Зените», чем играть со сборной Вьетнама, тренер назвала «избалованным».

Также Тарасова в сентябре 2023 года критиковала главного тренера сборной России Валерия Карпина за слова о том, что футболистам стоит пробовать свои силы за границей. Она заявила, что ей стыдно за Карпина и он не должен возглавлять сборную.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол Татьяна Тарасова
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