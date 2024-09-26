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Сафонов объяснил уход в ПСЖ тем, что в России «все варятся в одном котле»

Матвей Сафонов: в России все варятся в своем котле, половина игр неинтересны
Сафонов летом ушел из «Краснодара» в ПСЖ. По его словам, в России половина игр неинтересны, с «Зенитом» почти никто не может соперничать, а сам он хотел вызовов и испытаний
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Harry Langer / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вратарь сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил «Матч ТВ», что на его решение уйти из «Краснодара» сильно повлияло отстранение российских команд от турниров УЕФА.

Сафонов летом перешел из краснодарского клуба, за который выступал всю карьеру, в ПСЖ. За новую команду россиянин дебютировал 18 сентября в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. Когда нет вызовов, это не прикольно», — сказал Сафонов.

Вратарь отметил, что, с другой стороны, выступай его команда в еврокубках, ему могли поступить предложения о переходе раньше. «Все-таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят. Все варятся в своем котле. Половина матчей неинтересны. Допустим, «Зениту» вообще мало кто может что-то противопоставить», — добавил Сафонов.

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Матвей Сафонов

По словам голкипера, он хотел попасть на другой уровень и хотел себе испытаний и получил это.

Сафонов получил шанс сыграть за ПСЖ после травмы основного голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы.

Пока на счету Сафонова два матча за новый клуб — помимо победы над «Жироной», это ничья в игре с «Реймсом» (1:1).

Российские сборные и клубы отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года, глава организации Александер Чеферин неоднократно говорил, что санкции останутся в силе до конца спецоперации на Украине.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов
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