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Мирра Андреева вышла в четвертый круг на турнире WTA-1000 в Пекине

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала на турнире WTA-1000 в Пекине
Андреева одержала волевую победу над хорваткой Векич в трех сетах и сыграет за выход в четвертьфинал с полькой Линетт
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Пекине.

В третьем круге Андреева, 22-я ракетка мира, победила хорватку Донну Векич (20-я) со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

За выход в четвертьфинал россиянка сыграет с полькой Магдой Линетт (45-я), которая выбила с турнира итальянку Джасмин Паолини (5-я).

Это первый турнир Андреевой после US Open, где она выиграла только один матч.

В этом сезоне на счету 17-летней россиянки победа на турнире WTA в Румынии, полуфинал «Ролан Гаррос» и серебро Олимпиады в парном разряде.

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В прошлом году в Пекине Андреева выбыла в третьем круге.

Чемпионка турнира в Пекине получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн. WTA-1000 — второй по престижности уровень турниров после «Большого шлема» и Итогового турнира. Призовой фонд составляет почти $9 млн.

Из россиянок в 1/8 финала также пробилась Анна Калинская — ее соперница из США Пейтон Стирнс отказалась от продолжения борьбы в третьем сете.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева
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