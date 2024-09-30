Алькарас победил Хачанова и вышел на Медведева в полуфинале турнира в Пекине

Алькарас стал соперником Медведева в полуфинале турнира в Пекине

Хачанов уступил испанцу в четвертьфинале турнира в Пекине со счетом 5:7, 2:6. Теперь Алькарасу предстоит матч против первой ракетки России Даниила Медведева

Карен Хачанов (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Пекине с призовым фондом более $3,7 млн.

В четвертьфинале россиянин уступил испанцу Карлосу Алькарасу (третий в рейтинге ATP) со счетом 5:7, 2:6.

С 2022 года Хачанов и Алькарас встречались на корте в четвертый раз — все встречи выиграл испанец.

Соперником Алькараса в полуфинале будет Даниил Медведев (пятый). Россиянин проиграл испанцу пять из семи матчей.

Победитель турнира в Пекине получит 500 рейтинговых очков и почти $700 тыс. призовых. В прошлом году в столице Китая победил итальянец Янник Синнер.

Хачанов в этом сезоне выиграл один турнир — в Дохе.