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Алькарас стал соперником Медведева в полуфинале турнира в Пекине

Алькарас победил Хачанова и вышел на Медведева в полуфинале турнира в Пекине
Хачанов уступил испанцу в четвертьфинале турнира в Пекине со счетом 5:7, 2:6. Теперь Алькарасу предстоит матч против первой ракетки России Даниила Медведева
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Пекине с призовым фондом более $3,7 млн.

В четвертьфинале россиянин уступил испанцу Карлосу Алькарасу (третий в рейтинге ATP) со счетом 5:7, 2:6.

С 2022 года Хачанов и Алькарас встречались на корте в четвертый раз — все встречи выиграл испанец.

Соперником Алькараса в полуфинале будет Даниил Медведев (пятый). Россиянин проиграл испанцу пять из семи матчей.

Алькарас стал соперником Хачанова по четвертьфиналу турнира в Пекине
Спорт
Карен Хачанов

Победитель турнира в Пекине получит 500 рейтинговых очков и почти $700 тыс. призовых. В прошлом году в столице Китая победил итальянец Янник Синнер.

Хачанов в этом сезоне выиграл один турнир — в Дохе.

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Персоны
Анна Сатдинова
теннис ATP Карен Хачанов Карлос Алькарас
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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