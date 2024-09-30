Бюджет «Зенита» станет самым большим среди всех спортивных клубов России

Источники «РБК Спорт» сообщили, что бюджет «Зенита» на сезон запланирован в размере 17 млрд руб. Но сумма может увеличиться, если вырастут траты на инфраструктуру или трансферы

Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Руководство петербургского «Зенита» запланировало на текущий сезон расходы в размере 17 млрд руб., рассказал источник в футбольном клубе, а также два собеседника, знакомых с планированием бюджета действующих чемпионов России.

Самый большой бюджет в РПЛ

На прошлый сезон клуб планировал бюджет в размере 15–16 млрд руб., говорят источники «РБК Спорт». В итоге он был увеличен из-за дополнительных расходов на клуб и его инфраструктуру. Например, «Зенит» строит многофункциональный манеж для своей академии. Также на бюджет повлияло колебание курса евро. За 2023 год, следует из отчетности клуба, его бюджет составил почти 16 млрд руб.

Бюджет «Зенита» является крупнейшим по сравнению со всеми клубами РПЛ уже не первый сезон. А до начала военных действий на Украине, когда клуб стабильно выступал в еврокубках, его бюджет был еще выше из-за призовых Лиги чемпионов и Лиги Европы. Даже за первый «ковидный» сезон 2019/20, по оценке аудиторской компании Deloitte, доходы «Зенита» составили €236,5 млн. Около €40 млн клуб получал только за участие в Лиге чемпионов.

В 2023 году ближайшим преследователем «Зенита» по размеру бюджета был «Спартак» — более 10 млрд руб. Источники «РБК Спорт» в руководстве РПЛ подтвердили, что у «Зенита» и в нынешнем сезоне будет крупнейший бюджет в Лиге. Собеседники, знакомые с бюджетами в российском спорте, отмечают, что это крупнейший спортивный клубный бюджет в России.

Источники «РБК Спорт» отметили, что до 60% доходов клуба составляют спонсорские, телевизионные, призовые и рекламные деньги от контрактов, в том числе с «Газпромом», «Газпром нефтью», Газпромбанком, Winline и другим крупными партнерами. Остальные деньги «Зенит» рассчитывает получить от Match Day (включает в себя как продажи билетов, так и доходы стадиона в дни матчей; клуб на старте сезона 2024/25 является самым посещаемым в Восточной Европе), продаж футболистов, клубной атрибутики, инвестиций в стадион и т. д.

Источники «РБК Спорт» сообщили, что бюджет может измениться, если клуб решит увеличить траты на инфраструктуру (например, строительство многофункционального манежа для академии также находится на балансе клуба) или трансферы. Также на бюджет могут повлиять изменения валютных курсов.

Коммерческая и трансферная политика клуба

Собеседники «РБК Спорт» рассказали, что перед коммерческим департаментом клуба стоит задача увеличить доходы клуба минимум на 10% в первую очередь за счет спонсоров (без учета рекламных денег от «Газпрома», «Газпром нефти», Газпромбанка), реализации билетов и других коммерческих инструментов.

Клуб не намерен устанавливать четкий бюджет на трансферы. Все дорогостоящие трансферы будут обсуждаться советом директоров, и только после этого будет приниматься решение о покупке того или иного игрока. «Зенит», говорят источники, не намерен отходить от основ своей трансферной политики — это в первую очередь поиск сильнейших футболистов в России, Европе и Латинской Америке.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Зенит»