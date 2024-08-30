Новичок «Зенита» стал самым дорогим трансфером в истории клуба Марадоны
Новичок «Зенита» Лусиано Гонду стал самым дорогим трансфером в истории «Аргентинос Хуниорс», родного клуба Диего Марадоны, сообщает Transfermarkt.
23-летний аргентинский нападающий перешел в «Зенит» 27 августа за €12 млн.
За «Архентинос Хуниорс» Гонду играл с лета 2023 года. Всего он провел за команду 38 матчей, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач.
В 2018-м «Аргентинос Хуниорс» продал Нико Гонсалеса в «Штутгарт» за €11,26 млн. За Марадону, который в 1982 году перешел в «Барселону», аргентинский клуб получил в пересчете на евро €7,30 млн.
При этом «Аргентинос Хуниорс» написал в соцсети Х, что с учетом инфляции трансфер Гонду стал вторым самым крупным в истории клуба после Марадоны.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят