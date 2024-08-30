Новичок «Зенита» стал самым дорогим трансфером в истории клуба Марадоны

Лусиано Гонду перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс», родного клуба Диего Марадоны, за €12 млн (по данным Transfermarkt)

Лусиано Гонду (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду стал самым дорогим трансфером в истории «Аргентинос Хуниорс», родного клуба Диего Марадоны, сообщает Transfermarkt.

23-летний аргентинский нападающий перешел в «Зенит» 27 августа за €12 млн.

За «Архентинос Хуниорс» Гонду играл с лета 2023 года. Всего он провел за команду 38 матчей, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

В 2018-м «Аргентинос Хуниорс» продал Нико Гонсалеса в «Штутгарт» за €11,26 млн. За Марадону, который в 1982 году перешел в «Барселону», аргентинский клуб получил в пересчете на евро €7,30 млн.

При этом «Аргентинос Хуниорс» написал в соцсети Х, что с учетом инфляции трансфер Гонду стал вторым самым крупным в истории клуба после Марадоны.