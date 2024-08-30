Украинец снова отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Пловец Александр Комаров второй день подряд во время совместной фотографии на пьедестале отъехал от россиянина Кирилла Пульвера

Го Цзиньчэн, Александр Комаров и Кирилл Пульвер (Фото: Andrew Couldridge / Reuters)

Украинский пловец Александр Комаров второй день подряд отказался фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на церемонии награждения на Паралимпиаде в Париже.

В пятницу, 30 августа, Комаров завоевал золото в категории S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата) на дистанции 100 м вольным стилем, Пульвер стал третьим. Во время совместной фотографии на пьедестале Комаров отъехал от россиянина и приобнял китайца Го Цзиньчэня, серебряного медалиста.

Накануне Комаров также не стал фотографироваться с Пульвером во время награждения по итогам 200-метровки вольным стилем. Украинец тогда завоевал золото, Пульвер — серебро.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт говорил, что представляющим страну спортсменам разрешили не пожимать руки и не фотографироваться с россиянами.

На Паралимпиаде в Париже 88 российских спортсменов выступают в нейтральном статусе.