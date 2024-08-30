Украинец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Во время совместной фотографии украинский пловец Комаров отъехал в сторону от россиянина

Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на церемонии награждения медалистов Паралимпиады-2024 (Фото: Reuters)

Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на церемонии награждения медалистов Паралимпиады 2024 года в Париже.

Пульвер завоевал серебро на дистанции 200 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Комаров — бронзу. Первое место занял итальянец Франческо Боччардо.

Во время совместной фотографии Комаров отъехал в сторону.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что представляющим страну спортсменам запретят пожимать руки и фотографироваться с россиянами.

На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. На счету россиян после первого дня два серебра и бронза. Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября.