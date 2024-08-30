 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Украинец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Во время совместной фотографии украинский пловец Комаров отъехал в сторону от россиянина
Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на церемонии награждения медалистов Паралимпиады-2024
Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на церемонии награждения медалистов Паралимпиады-2024 (Фото: Reuters)

Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на церемонии награждения медалистов Паралимпиады 2024 года в Париже.

Пульвер завоевал серебро на дистанции 200 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Комаров — бронзу. Первое место занял итальянец Франческо Боччардо.

Во время совместной фотографии Комаров отъехал в сторону.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что представляющим страну спортсменам запретят пожимать руки и фотографироваться с россиянами.

На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. На счету россиян после первого дня два серебра и бронза. Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Паралимпиада-2024 Россия Украина Париж
Материалы по теме
Российская пловчиха Шабалина выиграла бронзу Паралимпиады
Спорт
Пловец принес России первую медаль Паралимпиады в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Бот в помощь: чек-лист для маркетолога по составлению эффективных промтовPro, 09:33
Акции «Яндекса» и «Астры» войдут в состав индекса Мосбиржи и РТСИнвестиции, 09:32
Лукашенко в день рождения получил высшую награду РоссииПолитика, 09:22
Глава ЦБ Ливии заявил, что покинул страну ради спасения жизниПолитика, 09:20
Харрис не стала упоминать Украину и Россию в интервью CNNПолитика, 09:09
Экс-президент Грузии заявил о большой идеологической победе РоссииПолитика, 09:08
В Пермском крае сожитель убил женщину и ее малолетнюю дочьОбщество, 09:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Обезьяний ум»: как мы теряем время, которое могли бы провести с пользойPro, 09:01
Большинство родителей готовы доплатить за жилье рядом с хорошей школойНедвижимость, 09:00
Украинец отказался фотографироваться с россиянином на ПаралимпиадеСпорт, 08:50
Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет за «фейки» об армииПолитика, 08:42
«Плюсов здесь нет». Зачем Камала Харрис хочет ввести регулирование ценPro, 08:37
Полиция нашла 120 нелегальных мигрантов на складе в ПодмосковьеОбщество, 08:11
Каковы шансы восходящей звезды японской политики возглавить правительствоПолитика, 08:00