Соболев об уходе из «Спартака» в «Зенит»: мне нужен новый импульс в карьере

Соболев объяснил переход в «Зенит» необходимостью нового вызова в карьере

Новичок «Зенита» заявил, что обсуждал возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но принял решение о переходе в петербургский клуб

Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий Александр Соболев написал в телеграм-канале, что перешел из московского «Спартака» в петербургский «Зенит», чтобы придать новый импульс своей карьере.

«Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше», — заявил Соболев.

Соболев отметил, что благодарен «Спартаку». «Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена», — заключил футболист.

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа.

В «Спартаке» Соболев играл с 2020 года. Он провел за «красно-белых» 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.