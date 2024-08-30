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Соболев объяснил переход в «Зенит» необходимостью нового вызова в карьере

Соболев об уходе из «Спартака» в «Зенит»: мне нужен новый импульс в карьере
Новичок «Зенита» заявил, что обсуждал возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но принял решение о переходе в петербургский клуб
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий Александр Соболев написал в телеграм-канале, что перешел из московского «Спартака» в петербургский «Зенит», чтобы придать новый импульс своей карьере.

«Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше», — заявил Соболев.

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Фото:телеграм-канал ФК «Зенит»

Соболев отметил, что благодарен «Спартаку». «Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена», — заключил футболист.

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа.

В «Спартаке» Соболев играл с 2020 года. Он провел за «красно-белых» 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва ФК Зенит Александр Соболев
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