Фанаты «Зенита» заявили о «темном времени подлости» после перехода Соболева

Фаны «Зенита» заявили о «темном времени подлости» после перехода Соболева

В «Ландскроне», фанатском объединении «Зенита», заявили, что их любовь к клубу останется, когда «пройдет темное время подлости», а «все эти люди однажды уйдут», как это случалось и ранее

Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Фанатское объединение петербургского «Зенита» «Ландскрона» в своем телеграм-канале сделало заявление по поводу перехода нападающего Александра Соболева из московского «Спартака».

«Друзья, история идет по спирали, но «Зенит» — это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба. «Зенит» — это наша любовь, это наши мечты и имя, которые, без сомнения, останутся, когда пройдет темное время подлости», — говорится в заявлении.

В «Ландскроне» отметили, что «все эти люди однажды уйдут», как это случалось и ранее. «Нам нужно идти своим путем — во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит», — также сказано в заявлении фанатского объединения «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на год. Стоимость трансфера составила €10 млн.

После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.

В «Спартаке» Соболев играл с 2020 года. Провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей. Вместе с командой форвард выиграл Кубок России.