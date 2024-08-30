Фаны «Зенита» заявили о «темном времени подлости» после перехода Соболева
Фанатское объединение петербургского «Зенита» «Ландскрона» в своем телеграм-канале сделало заявление по поводу перехода нападающего Александра Соболева из московского «Спартака».
«Друзья, история идет по спирали, но «Зенит» — это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба. «Зенит» — это наша любовь, это наши мечты и имя, которые, без сомнения, останутся, когда пройдет темное время подлости», — говорится в заявлении.
В «Ландскроне» отметили, что «все эти люди однажды уйдут», как это случалось и ранее. «Нам нужно идти своим путем — во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит», — также сказано в заявлении фанатского объединения «Зенита».
«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на год. Стоимость трансфера составила €10 млн.
После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.
В «Спартаке» Соболев играл с 2020 года. Провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей. Вместе с командой форвард выиграл Кубок России.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят