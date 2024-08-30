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Хоккейное «Динамо» назначило нового капитана вместо ушедшего в «Спартак»

Никита Гусев стал капитаном «Динамо» вместо ушедшего в «Спартак» Миронова
Форвард Никита Гусев в новом сезоне КХЛ будет капитаном «бело-голубых». Предыдущий капитан, защитник Андрей Миронов в мае подписал контракт со «Спартаком»
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард Никита Гусев будет капитан московского «Динамо» в предстоящем сезоне КХЛ. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Альтернативными капитанами назначены Игорь Ожиганов, Эрик О’Делл, Артем Ильенко и Седрик Пакетт.

Предыдущий капитан «Динамо», защитник Андрей Миронов в начале мая перешел в московский «Спартак».

Экс-капитан хоккейного «Динамо» стал капитаном в «Спартаке»
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Андрей Миронов

В прошлом сезоне Гусев в 77 матчах набрал 99 (26+73) очков при показателе полезности «+21», став лучшим бомбардиром и ассистентом в КХЛ, а также побив рекорд Сергея Мозякина по очкам в одном регулярном чемпионате. Кроме того, хоккеист был признан самым ценным игроком регулярного сезона в КХЛ.

Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).

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Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва Никита Гусев
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