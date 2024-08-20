Экс-капитан хоккейного «Динамо» стал капитаном в «Спартаке»
Защитник Андрей Миронов стал капитаном «Спартака», сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.
С этой нашивкой он вышел 20 августа в товарищеском матче против нижегородского «Торпедо».
Обладатель Кубка Гагарина, вице-чемпион мира и многолетний капитан московского «Динамо» Миронов подписал контракт со «Спартаком» 1 мая.
30-летний Миронов является воспитанником «Динамо» и рекордсменом по числу матчей за клуб — в 644 играх он забросил 43 шайбы и сделал 130 передач.
В прошлом сезоне с капитанской нашивкой в «Спартаке» играл Дмитрий Вишневский.
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