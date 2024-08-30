Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на год

Дмитрий Андреев из «Оренбурга» после матча с «Ростовом» нецензурно высказался в адрес арбитров, а также попытался оказать физическое воздействие на судей. Комитет РФС по этике отстранил его на три года, из которых два — условно

Дмитрий Андреев (Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»)

Комитет РФС по этике отстранил от футбольной деятельности сроком на три года (два из них — условно) спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Об этом сообщается на сайте РФС.

Он был наказан за свое поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Также Андреев был оштрафован на 300 тыс. руб.

«Оренбург» 17 августа проиграл «Ростову» со счетом 2:3, ведя 2:0. После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу судей, заявив, что это была «победа бригады Владислава Безбородова и тех, кто сидел на VAR». Также он попытался оказать физическое воздействие на арбитров.

Позднее Андреев извинился перед судьями и заявил, что его поведение после матча с «Ростовом» было некорректным и недопустимым. Спортивный директор «Оренбурга» отметил, что над здравым смыслом возобладали эмоции и подобное поведение его точно не красит.