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Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на год

Спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева отстранили от футбола на год
Дмитрий Андреев из «Оренбурга» после матча с «Ростовом» нецензурно высказался в адрес арбитров, а также попытался оказать физическое воздействие на судей. Комитет РФС по этике отстранил его на три года, из которых два — условно
Дмитрий Андреев
Дмитрий Андреев (Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»)

Комитет РФС по этике отстранил от футбольной деятельности сроком на три года (два из них — условно) спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Об этом сообщается на сайте РФС.

Он был наказан за свое поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Также Андреев был оштрафован на 300 тыс. руб.

«Оренбург» 17 августа проиграл «Ростову» со счетом 2:3, ведя 2:0. После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу судей, заявив, что это была «победа бригады Владислава Безбородова и тех, кто сидел на VAR». Также он попытался оказать физическое воздействие на арбитров.

Гол Роналдо на 94-й минуте принес волевую победу «Ростову»
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Фото:телеграм-канал ФК «Ростов»

Позднее Андреев извинился перед судьями и заявил, что его поведение после матча с «Ростовом» было некорректным и недопустимым. Спортивный директор «Оренбурга» отметил, что над здравым смыслом возобладали эмоции и подобное поведение его точно не красит.

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС) ФК Оренбург дисквалификация
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