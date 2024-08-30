Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на год
Комитет РФС по этике отстранил от футбольной деятельности сроком на три года (два из них — условно) спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева. Об этом сообщается на сайте РФС.
Он был наказан за свое поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Также Андреев был оштрафован на 300 тыс. руб.
«Оренбург» 17 августа проиграл «Ростову» со счетом 2:3, ведя 2:0. После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу судей, заявив, что это была «победа бригады Владислава Безбородова и тех, кто сидел на VAR». Также он попытался оказать физическое воздействие на арбитров.
Позднее Андреев извинился перед судьями и заявил, что его поведение после матча с «Ростовом» было некорректным и недопустимым. Спортивный директор «Оренбурга» отметил, что над здравым смыслом возобладали эмоции и подобное поведение его точно не красит.
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