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Спортивный директор «Оренбурга» извинился за мат в адрес судей

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев извинился за мат в адрес судей
Дмитрий Андреев заявил, что его поведение после матча с «Ростовом» было некорректным и недопустимым. Спортивный директор «Оренбурга» отметил, что над здравым смыслом возобладали эмоции и подобное поведение его точно не красит
Дмитрий Андреев
Дмитрий Андреев (Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»)

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил «Матч ТВ», что приносит извинения бригаде арбитров за свое поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Оренбург» 17 августа проиграл «Ростову» со счетом 2:3, ведя 2:0. После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу судей, заявив, что это была «победа бригады Владислава Безбородова и тех, кто сидел на VAR». Также он попытался оказать физическое воздействие на арбитров.

«После игры с «Ростовом» постоянно думал о своем поведении. Считаю его некорректным и недопустимым. Над здравым смыслом возобладали эмоции и переживания за команду, за ребят на поле», — заявил Андреев.

По словам Андреева, он не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме и хватать судью за руку. «Поверьте, сделал это не со зла. <...> Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить. Осознаю, что это могли увидеть и дети. Подобное поведение меня точно не красит», — добавил он.

Андреев заявил, что приносит искренние извинения арбитрам, персоналу стадиона «Ростов Арена», сотрудникам «Ростова», футбольной общественности, а также всем тем, кого могло задеть его поведение.

«Футбол для меня больше чем игра. Скажу без преувеличений: футбол для меня — жизнь», — заключил Андреев.

Поведение спортивного директора «Оренбурга» 30 августа рассмотрит комитет Российского футбольного союза по этике.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Оренбург футбольные арбитры оскорбления
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