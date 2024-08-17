Гол Роналдо на 94-й минуте принес волевую победу «Ростову»

«Ростов» пропустил дважды в первом тайме, сумел сравнять счет во второй 45-минутке, когда Николай Комличенко оформил дубль за две минуты, а победный гол в компенсированное время забил Роналдо

Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»

Футболисты «Ростова» обыграли «Оренбург» со счетом 3:2 в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У гостей отличились Брайан Мансилья (18-я минута) и Химми Марин (35-я). В составе хозяев дубль сделал Николай Комличенко (51-я, 52-я), а победу команде принес Роналдо (90-я+4).

На 33-й минуте Роналдо не реализовал пенальти. 20-летний голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичев отразил 11-метровый в своем дебютном матче в РПЛ.

Последний вратарь, который брал пенальти в дебютной игре РПЛ, — Никита Алексеев из «Урала» в 2022 году. А последний вратарь, бравший пенальти в более молодом возрасте, — 18-летний на тот момент Даниил Худяков («Локомотив») в 2022 году, сообщает Opta.

«Оренбург» набрал пять очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Валерия Карпина восемь очков и четвертая строчка.

В следующем туре «Ростов» 25 августа в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Оренбург» днем ранее тоже в гостях встретится с воронежским «Факелом».