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Экс-футболиста сборной Украины перестали считать легионером в РПЛ

Экс-футболиста сборной Украины Иванисеню перестали считать легионером в РПЛ
Полузащитник Дмитрий Иванисеня с 2021 года выступает за самарские «Крылья Советов». В начале лета он получил российское гражданство
Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»
Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Украинский полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня больше не считается легионером в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.

Такое решение было принято по итогам прошедшего заседания комитета по статусу игроков.

Председатель совета директоров самарского клуба Габибула Хасаев в начале июня сообщил, что Иванисеня получил российское гражданство.

Бывший футболист сборной Украины получил российское гражданство
Спорт
Дмитрий Иванисеня

Иванисене 30 лет, уроженец Кривого Рога перешел в самарский клуб летом 2021 года.

Ранее Иванисеня выступал за донецкий «Шахтер», «Ильичевец», «Мариуполь», луганскую «Зарю» и тбилисское «Динамо».

В 2019 году Иванисеня провел один матч в составе сборной Украины.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов
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