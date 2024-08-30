Экс-футболиста сборной Украины перестали считать легионером в РПЛ
Украинский полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня больше не считается легионером в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.
Такое решение было принято по итогам прошедшего заседания комитета по статусу игроков.
Председатель совета директоров самарского клуба Габибула Хасаев в начале июня сообщил, что Иванисеня получил российское гражданство.
Иванисене 30 лет, уроженец Кривого Рога перешел в самарский клуб летом 2021 года.
Ранее Иванисеня выступал за донецкий «Шахтер», «Ильичевец», «Мариуполь», луганскую «Зарю» и тбилисское «Динамо».
В 2019 году Иванисеня провел один матч в составе сборной Украины.
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