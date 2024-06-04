Бывший футболист сборной Украины получил российское гражданство
Украинский полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня стал гражданином России. Об этом «Матч ТВ» сообщил председатель совета директоров самарского клуба Габибула Хасаев.
«Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство», — сказал Хасаев.
Иванисене 30 лет, уроженец Кривого Рога перешел в самарский клуб летом 2021 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 20 матчей за «Крылья Советов», результативными действиями он не отметился.
Ранее Иванисеня выступал за донецкий «Шахтер», «Ильичевец», «Мариуполь», луганскую «Зарю» и тбилисское «Динамо».
В 2019 году Иванисеня провел один матч в составе сборной Украины.
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