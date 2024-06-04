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Бывший футболист сборной Украины получил российское гражданство

Бывший футболист сборной Украины Иванисеня получил российское гражданство
Полузащитник Дмитрий Иванисеня с 2021 года выступает за самарские «Крылья Советов»
Дмитрий Иванисеня
Дмитрий Иванисеня (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Украинский полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня стал гражданином России. Об этом «Матч ТВ» сообщил председатель совета директоров самарского клуба Габибула Хасаев.

«Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство», — сказал Хасаев.

Иванисене 30 лет, уроженец Кривого Рога перешел в самарский клуб летом 2021 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 20 матчей за «Крылья Советов», результативными действиями он не отметился.

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Ранее Иванисеня выступал за донецкий «Шахтер», «Ильичевец», «Мариуполь», луганскую «Зарю» и тбилисское «Динамо».

В 2019 году Иванисеня провел один матч в составе сборной Украины.

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Футбол ФК Крылья Советов смена гражданства Украина
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