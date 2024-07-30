Трансфер Миранчука стал самым дорогим в истории MLS

«Атланта» получит за полузащитника сборной России €15 млн. Трансфер стал самым дорогим в истории североамериканской MLS

Алексей Миранчук (Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images)

Российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешел в «Атланту Юнайтед», стал самым дорогим трансфером в истории североамериканской MLS.

Инсайдер Фабрицио Романо писал, что «Аталанта» получит за 28-летнего российского игрока около €15 млн.

Ранее самым дорогим трансфером MLS являлся аргентинский полузащитник Тьяго Алмада, который в сезоне 2021/22 перешел из «Велес Сарсфилд» в «Атланту» за €14,5 млн.

Миранчук 30 июля перешел из итальянской «Аталанты» в клуб североамериканской MLS «Атланта Юнайтед».

Агент Миранчука Вадим Шпинев отмечал, что предложение американской команды «финансово будоражит», поскольку в Европе игрок таких условий вряд ли добьется.

Миранчук выступал в итальянской «Аталанте» с осени 2020 года, в которую перешел из московского «Локомотива». В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах в разных турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Кроме того, в сезоне 2023/24 россиянин вместе со своим клубом стал победителем Лиги Европы. В финале на стадионе «Авива» в Дублине «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» со счетом 3:0, но Миранчук остался в запасе.