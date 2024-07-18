Агент Миранчука ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста в MLS
Клуб MLS «Атланта Юнайтед» сделал итальянской «Аталанте» очень заманчивое предложение по трансферу полузащитника сборной России Алексея Миранчука, но пока соглашений не достигнуто. Об этом «Чемпионату» сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.
«Аталанта» получила предложение от американского клуба. Что скрывать — финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. «Аталанта» сейчас общается со всеми сторонами», — сказал Шпинев.
По словам Шпинева, итальянский клуб хочет продать Миранчука. «Президент итальянского клуба Лука Перкасси заинтересован в том, чтобы Леша перешел в «Атланту», потому что клуб решил чуть сменить вектор развития — покупать и наигрывать молодых игроков, чтобы потом их продавать», — добавил агент.
Шпинев отметил, что в Италии будет сложно получить сопоставимые условия по трансферу Миранчука. «Да, предложения из Италии есть, но финансово они сильно уступают, да и спортивно тоже», — сказал агент.
Ранее сообщалось, что «Атланта» предложила итальянской стороне €11 млн за россиянина, а самому Миранчуку — четырехлетний контракт с зарплатой около €3 млн.
Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года из московского «Локомотива». В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах в разных турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 12 результативными передачами.
Кроме того, в сезоне 2023/24 россиянин вместе со своим клубом стал победителем Лиги Европы. В финале на стадионе «Авива» в Дублине «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» со счетом 3:0, но Миранчук остался в запасе.
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